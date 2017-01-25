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25 Ocak 2017 Çarşamba 16:54

Özgürgün, Sennaroğlu'na Rozet Taktı

Özgürgün, Sennaroğlu'na Rozet Taktı
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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan  Hüseyin Özgürgün, bugün UBP’ye katıldığını açıklayan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu ile Belediye Meclis üyeleri Ahmet Köse, Mustafa Milli,  Rüstem Evren ve Hamza Yerdelen’e İskele ilçe binasında düzenlenen törenle parti rozetlerini taktı.

Görneç’in ardından İskele’ye giden ve UBP İlçe binasındaki toplantıya katılan Özgürgün’e, bazı bakanlar ve parti Genel Sekreteri Dursun Oğuz eşlik etti.

Toplantıda konuşan Özgürgün, Sennaroğlu ve 4 meclis üyesinin UBP çatısı altında hizmet vermeye karar vermesinden çok mutlu olduğunu söyledi.

UBP’nin 2013’ten bu yana güçlenmekte olduğunu kaydeden Özgürgün, UBP altında hizmet etme şevkinin genel olarak arttığını söyledi ve “kayıtsız şartsız partiye üye olmak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu” ifade etti.

UBP’nin parti ayrımı yapmadan yerel yönetimlere destek verdiğini, büyümenin nedenlerinden birinin de bu olduğunu kaydeden Özgürgün, yerel yönetimlere desteği çok önemsediklerini söyledi.

Özgürgün, Sennaroğlu’nun genç ve dinamik bir belediye başkanı olarak partiye desteğinin tam olacağına inandığını ekledi.

“YUVAYA DÖNÜŞ”

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz da, Ahmet Sennaroğlu’nun partiye katılımını “yuvaya dönüş” olarak tanımladı.

Oğuz, tek başına iktidar için çalıştıklarını ekledi.

SENNAROĞLU

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet  Sennaroğlu da, belediyeden alınan sosyal tesislerin geri verilmesi için üç ayrı başbakandan yardım istediklerini ancak  Özgürgün sayesinde geri alabildiklerini söyledi.

Sennarolu, kayıtsız şartsız UBP’ye üye olduklarını söyledi ve bu parti için çalışacaklarını söyledi.

KIRŞAN

UBP İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan da, partiye katılımlarla UBP’yi daha da güçlü yapacaklarına inandığını ifade etti.

İskele ilçesinde son dönemde yapılan çalışmalara dikkat çeken Kırşan, Tapu Dairesi’nin açıldığını, kırsal kesim arsaları için çalışmaların devam ettiğini, hastane için 2017’de ihaleye çıkılacağını, Cumhuriyet Stadı’nın ışıklandırılması için ihale aşamasına gelindiğini söyledi.

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