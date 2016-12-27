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27 Aralık 2016 Salı 15:46

Özgürgün: Seçimse Seçim!

Özgürgün: Seçimse Seçim!
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Özgürgün: Seçimse Seçim!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın meclis oturumunu terketmesi sonrası kürsüye çıkan Başbakan Hüseyin Özgürgün, "hükümet krizine neden olmak istemezdik ancak gurup kararı var.Protokolün altına da imza atan benim insiyatif almam gerekirse alırım. Hükümet ortağı benimle aynı fikirde olmak zorunda değil. Parlementer sistemdeyiz değil mi? Bizim parti gurup kararımız var. Eğer hükümet tıkandıysa seçimse seçim, kararımızdan dönmeyiz. Bu durumu parti olarak değerlendireceğiz. Eğer duvara toslatacak bizsek gereğini yaparız. Toslatan Başbakan olmak istemem ancak kararımızdan dönmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

 
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