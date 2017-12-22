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ÖZGÜRGÜN RESMEN BOŞANDI

Hüseyin-Dilek Özgürgün çifti anlaşınca mahkeme boşanmayı onayladı

ÖZGÜRGÜN RESMEN BOŞANDI

Hüseyin-Dilek Özgürgün çifti anlaşınca mahkeme boşanmayı onayladı

22 Aralık 2017 Cuma 17:07
ÖZGÜRGÜN RESMEN BOŞANDI
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Başbakan Sayın Hüseyin Özgürgün, bugün Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşma sonrası boşanmıştır.

Sayın Özgürgün, bugün boşandığı eski eşi Hatice Dilek Karakuzu’ya , evlilik birlikteliği süresince edinmiş oldukları, Bellapais sınırları içerisinde henüz ödenmemiş 140 bin İngiliz Sterlini borcu olan ev, bir araba ve Gönyeli’de, paylaşıma tabi olmayan ev içerisindeki ev eşyaları karşılığında 250 bin İngiliz Sterlini ödemeyi kabul etmiş ve tüm bahse konu taşınır ve taşınmaz malları devralmıştır.

Sayın Özgürgün, boşandığı eski eşi Sayın Karakuzu’ya bahse konu meblağı 1 Nisan 2018 tarihinde ödeyecektir.

Bunun karşılığında da Sayın Karakuzu, Sayın Özgürgün aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açtığı davayı, Yargıtay’da açtığı istinafı ve Ankara 2’nci Aile Mahkemesi’nde açtığı boşanma davasını geri çekmeyi kabul etmiştir.

Saygılarımla,

Sn Hüseyin Özgürgün’ün avukatı sıfatı ile Av. Şefik Aşçıoğulları

Son Güncelleme: 22.12.2017 22:17
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