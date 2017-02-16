ÖZGÜRGÜN: “MÜZAKERE SÜRECİNE KATKI KOYAN TÜM ULUSLARARASI GÜÇLERE KARŞI DÜPEDÜZ SAYGISIZLIK”

“MÜZAKERE SÜRECİNE KATKI KOYAN TÜM ULUSLARARASI GÜÇLERE KARŞI DÜPEDÜZ SAYGISIZLIK”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, bugünkü liderler görüşmesinde Rum lider Anastasiadis’in faşist - ırkçı bir grubun önerisini sahiplenerek sergilediği tutumun, 20 aydır sürdürülen son müzakere sürecine katkı koyan başta Türk tarafı olmak üzere tüm uluslararası güçlere karşı düpedüz saygısızlık olduğunu vurguladı.

Başbakan Özgürgün yaptığı yazılı açıklamada, Rum Temsilciler Meclisi’nin Enosis’in Rum okullarında kutlanmasına ilişkin kararının sonrasında gerçekleşen bugünkü liderler toplantısında Rum lider Anastasiadis’in müzakere masasını terk etmesini, “Özellikle Mont Pelerin’ deki görüşmelerden bu yana beklenen bir sonuçtu ve şaşırtıcı olmamıştır” diyerek değerlendirdi.

Başbakan Özgürgün, Anastasiadis’in Rum Meclis kararının Kıbrıs Türk halkında yarattığı olumsuzluğun gölgesinde gerçekleşen buluşmayı saygı sınırlarını aşan tavır sergileyerek terk etmesinin, masada tanıklık eden BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin yanı sıra herkesi şaşırttığını ifade etti.

Özgürgün, müzakere sürecini iyice çıkmaza sürükleyen son bir haftada gelişen olayların bugünkü versiyonunun Rum tarafının büyük çoğunluğunda hakim olan Kıbrıs Türklerini ortak sahibi görmeyen zihniyetin değişmemiş olması olduğunu vurguladı.

Başbakan Özgürgün açıklamasında şu soruları yöneltti:

“Ada’da iki eşit halkın ortaklığına dayalı bulunacak adil, yaşayabilir bir anlaşmanın her iki halkın çıkarlarına olacağı inancıyla yıllardır Kıbrıs Türk tarafınca gösterilen gayretlerin, bağnaz Rum tutumunun kurbanı olmasına ne kadar daha seyirci kalınacaktır? Dahası, Ada’da çözümsüzlüğün gerçek kaynağının değişmeyen Rum –Yunan zihniyeti olduğu, ne zaman anlaşılacaktır?”