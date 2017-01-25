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25 Ocak 2017 Çarşamba 15:49

ÖZGÜRGÜN: `MESARYA HİZMET GÖTÜRÜLECEK ÖNCELİKLİ BÖLGELERDEN”

ÖZGÜRGÜN: `MESARYA HİZMET GÖTÜRÜLECEK ÖNCELİKLİ BÖLGELERDEN”
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“KIBRIS TÜRK HALKININ GELECEĞİ BİRLİK  BERABERLİKLE, BU DA ANCAK TOPRAĞA SAHİP ÇIKILMASIYLA MÜMKÜNDÜR”

"MESARYA HİZMET GÖTÜRÜLECEK ÖNCELİKLİ BÖLGELERDEN BİRİ"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Kıbrıs Türk halkının geleceği birlik  beraberlikle mümkündür. Bu ancak toprağa sahip çıkılmasıyla mümkündür” dedi.

Özgürgün, yapımı tamamlanan, Girne sahillerini Mesarya’ya bağlayan, 5.5 Km uzunluğundaki Görneç -Alevkayası yolunda incelemelerde bulundu. Görneç Kültür ve Spor Kulübü’nde köylüyle de bir araya gelen Özgürgün’e ziyarette bazı bakanlar da eşlik etti.

Özgürgün, Görneç Kültür ve Spor Kulübü’nde yaptığı konuşmada,  Görneç ve Mesarya’daki en büyük sıkıntılarının başında altyapı geldiğini, Mesarya’nın hizmet götürülecek öncelikli bölgelerden biri olduğunu kaydetti.

“HER YERE AYAK BASMAK EN BÜYÜK HEDEFLERİMDEN BİRİDİR”

Tüm bölgeleri ziyaret ederek sorunları ve ihtiyaçları yerinde görmeye ve dinlemeye çalıştığını ifade eden Özgürgün, “Her yere ayak basmak en büyük hedeflerimden biridir” dedi.

Mesarya ve diğer bölgeler için hazırlanan projelerin hayata geçirilmesinin de öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Özgürgün, üreticinin toprağa sahip çıkması, hükümetin de gereken desteği vermesi halinde gelişmenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Görneç-Alevkayası yolunun köy için önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Özgürgün, kalıcı yatırımları yapmanın en önemli hedefleri  olduğunu kaydetti.

Projeleri sayısal ve maddi açıdan arttırdıklarını kaydeden Özgürgün, stad, yol, liman ve sağlık alanındaki yatırımların ilgili bakanlıklar tarafından yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

Özgürgün, “Topraklara sahip çıkmak yatırımla olur” dedi.

Yok olma noktasına gelmiş bir halkın bugün devlet kurarak dünyada yerini aldığını kaydeden Özgürgün, yurt dışında adanın kuzeyinde bir devlet bulunduğunu yabancı diplomatların kabul ettiğini; Rum tarafının yaptığı siyasi kulislerle KKTC’nin gereken tanınmışlığı elde edemediğini vurguladı.

Başlatılan çalışmaların değişen hükümetler tarafından sürdürülmesinin, siyasi partilerin birlik beraberlik göstermesinin önemini de vurgulayan Özgürgün, “Kıbrıs Türk halkının geleceği birlik  beraberlikle mümkündür. Bu ancak toprağa sahip çıkılmasıyla mümkündür” dedi.

Görneç’te sentetik çim futbol sahası da yapıldığına işaret eden Özgürgün, Akova, Civisil, Karaoğlanoğlu’nda da sentetik çim sahası yapımı bulunduğunu, bu çalışmaları her bölgede yapmak istediklerini söyledi.

Kıbrıs’ta 1974’ten sonra kan akıtılmadığını kaydeden Özgürgün, 1974’e kadar Kıbrıs Türk halkının ekonomisini ileri taşıyacak mücadeleyi can derdinden dolayı veremediğini, ancak 1974’ten sonra bu mücadeleyi verebildiğini, bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının saygı duyulması gereken bir halk olduğunu söyledi.

DÜRÜST

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ise, yolun Mesarya’yı Girne sahillerine bağladığını, turizme hizmet edecek, Görneç’i çıkmaz sokak olmaktan çıkaracak bir yol olduğunu söyledi.

AKÇAGİL

Muhtar Nevzat Akçagil de, yolun hizmete girmesiyle köyün çıkmaz sokak görünümünden çıkacağını, Mesarya’dan kuzey sahillerine ulaşımı kolaylaştıracağını söyledi.

Akçagil, köylünün başlıca geçim kaynağının çiftçilik ve hayvancılık olduğunu belirterek mandıralar bölgesinde elektrik ve asfaltlama için destek talep etti.

Kıbrıs konusuna da değinen Akçagil, Türkiye’nin garantörlüğünün devamı istediklerini söyledi.

Akçagil, yol yapımında katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

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