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04 Temmuz 2017 Salı 16:22

Özgürgün: “Kıbrıs’ta Şu Anda En Çağdaş Şey Garantiler”

Özgürgün: 'Kıbrıs'ta Şu Anda En Çağdaş Şey Garantiler”
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“BÜYÜK ACILARDAN GEÇMİŞ KIBRIS’TA GARANTİLER BUGÜN EN GEREKLİ ŞEY”

“TÜRKİYE’DEN SUYUN GELMESİ BU ADA’YA YAPILABİLECEK EN BÜYÜK HİZMET”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 1974’e kadar Kıbrıs’ta ne kadar insanın öldürüldüğü ve kaybolduğunun hâlâ bilinemediğini belirterek, “Böyle büyük acılardan geçmiş Kıbrıs’ta garantiler bugün en gerekli şey. Rum tarafının dediği gibi garantiler çağ dışı değil. Burada, şu anda en çağdaş şey garantilerdir” dedi.

Türkiye ile iyi ilişkiler sonucu Ada’da iyi işler yapıldığını, Türkiye’den Ada’ya suyun gelmesinin bin yılın projesi ve bunun Kıbrıs’a yapılabilecek en büyük hizmet olduğunu vurgulayan Başbakan Özgürgün, “Bunu, Anavatan Türkiye ile birlikte çok şükür başardık. Şimdi, sulama projeleri başlıyor” diye konuştu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Özgürgün, Uğur Güler başkanlığındaki KKTC Vatanseverler, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği heyetini kabul etti.

GÜLER: “GÜZEL İŞLERİN ARKASINDAYIZ”

KKTC Vatanseverler, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Uğur Güler, nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, ülkeye faydası olan her türlü girişime destek verdiklerini, yanlış işlerin de karşısında olacaklarını ifade ederek, “Güzel yapılan işlerin arkasında duracağız. Barış sürecinde dik duruşunuzdan ve Türkiye ile ilişkilerin güzel yürümesinden dolayı sizi takdir ediyoruz” dedi.

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “SULAMA PROJELERİ BAŞLIYOR”

Başbakan Özgürgün de, yeni kurulan derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye’den Ada’ya suyun gelmesinin bin yılın projesi ve bunun adaya yapılabilecek en büyük hizmet olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bunu, Anavatan Türkiye ile birlikte çok şükür başardık. Şimdi, sulama projeleri başlıyor. Güzelyurt ve Mesarya sulama projeleri devreye girecek. En azından Adanın kuzeyinin çehresi ciddi şekilde değişecek.

Önümüzdeki 10 yıl içinde bu çok net görülecek. Ama evlere suyun gelmesiyle değişim hissedildi. Temmuz ayında, bu sıcakta çeşmelerden suların hiç kesilmeden akması bile Anavatan Türkiye ile iyi ilişkilerin sonucunda ulaşılmış çok büyük bir neticedir.”

“İSTEMEYEN VE KISKANANLAR VAR”

Havaalanı projesinin de iyi gittiğini ama tüm bu yapılanları istemeyenler ve kıskananlar bulunduğunu, kendilerinin niyetinin ülkeye hizmet olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, hizmetleri yaparken, Kıbrıs’ta bir dava olduğunu bilerek yürüdüklerini söyledi.

Müzakerelerin devam ettiğini, Rum tarafının hiçbir şey vermek istediğini, Rumların niyetinin Adayı Yunanistan’a bağlamak olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, şöyle devam etti:

“AZINLIK HAKLARINI KABUL ETMİYORUZ”

“Elen zihniyeti var, bunların hepsi ortada. Bunları görünce, insan burada bir şeyler yapmamız gerektiğini söylüyor. Ada’ya su ulaşmış, Rum tarafına alın diyoruz, ‘ben zehir içerim Türk’ün suyunu içmem’ diyor. Bu mentalite devam ediyor. Bu bitmemiş. Bir anlaşmaya her zaman için kapıyı açtık; Kıbrıs Türklerinin eşitliği, Anavatan Türkiye’nin garantisi burada olduktan sonra bir anlaşmaya varmamak için hiçbir neden yok ama karşı taraf hiçbir zaman için ne garantileri kabul ediyor ne eşitliği kabul ediyor, azınlık hakları vermeye çalışıyor, biz de onu kabul etmeyiz. O zaman zaten burada yaşamanın bir manası kalmaz.”

“1974’E KADAR ÖLDÜRÜLENLERİ VE KAYBOLANLARI HÂLÂ BİLMİYORUZ”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin getirdiği barış sonucu, 1974’den bu yana Ada’da huzur içinde yaşandığını, o huzurun Rumlara da sağlandığını belirten Başbakan Özgürgün, şöyle devam etti:

“1974’e kadar burada ne kadar insanın öldürüldüğünü, kaybolduğunu hala daha bilemiyoruz, mezarlardan kemikler çıkıyor. Hâlâ bugün dahi, Rum tarafında ölmek üzereyken, ‘Ben Türkü öldürdüm, şuraya koydum’ diyenler ve bulunan kemikler var. Böyle büyük acılardan geçmiş Kıbrıs’ta garantiler bugün en gerekli şey. Rum tarafının dediği gibi garantiler çağ dışı değil. Burada şu anda en çağdaş şey garantilerdir. Bunun için de biz mücadelemizi devam ettireceğiz. İçteki sorunları da çözmek için çalışacağız. Bunda en büyük motivasyonumuz halkımızın verdiği destektir.”

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