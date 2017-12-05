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05 Aralık 2017 Salı 13:36

ÖZGÜRGÜN: “KIBRIS TÜRK KADINI, TOPLUMSAL YAŞAMDA TARİHİ GÖREVLER ÜSTLENDİ”

5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ.. BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “KIBRIS TÜRK KADINI, TOPLUMSAL YAŞAMDA TARİHİ GÖREVLER ÜSTLENDİ”

ÖZGÜRGÜN: 'KIBRIS TÜRK KADINI, TOPLUMSAL YAŞAMDA TARİHİ GÖREVLER ÜSTLENDİ”
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Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk kadınının, toplumsal yaşamda tarihi görevler üstlendiğini belirtti. Özgürgün, “Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde erkeğiyle omuz omuza vererek, cephe gerisinde dirayetli duruşu ve toplumu toparlayan tavrı ile mücadelenin kazanılmasında büyük pay sahibi olan kadınlarımız, bugün her alanda söz sahibi ve ülke kalkınmasında önemli görevler üstleniyor” ifadelerini kullandı.

Özgürgün, “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı. Başbakan Özgürgün mesajında, “Dünya kadınlarının, insanca yaşama isteğini dile getirdiği dayanışma günü olan bugün, Atatürk’ün öncülüğünde, Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının, 5 Aralık 1934’de tanınmasının 83. Yılı ve Dünya Kadın Hakları günü” ifadelerine yer verdi.

Atatürk’ün, “Ey Kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye değersin” sözlerinin, kadınlara verdiği değeri en anlamlı hale getirdiğini belirten Özgürgün, Türk kadınının, dünyada çok sayıdaki ülke kadınlarından önce seçme ve seçilme hakkını elde ettiğini, ülke yönetiminde söz sahibi olduğunu kaydetti.

Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk kadınının da, toplumsal yaşamda tarihi görevler üstlendiğine vurgu yaparak şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde erkeği ile omuz omuza vererek, cephe gerisinde dirayetli duruşu ve toplumu toparlayan tavrı ile mücadelenin kazanılmasında büyük pay sahibi olan kadınlarımız, bugün her alanda söz sahibi ve ülke kalkınmasında önemli görevler üstleniyor”

Özgürgün mesajında, “Karşılıksız sevginin, sabrın, eşsiz hoşgörünün ve emeğin ne demek olduğunu öğrendiğimiz kadınlarımız, her şeyin en güzeline layıktır. Dünya Kadın Hakları Günü’nü içtenlikle kutlarken, 7 Ocak 2018 Genel seçimlerinde aday olan tüm kadın adaylarımıza başarılar dilerim” ifadesine yer verdi. 
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