Özgürgün: “İnanç ve kararlılığın zirvesi”

UBP GENEL BAŞKANI ÖZGÜRGÜN: “İNANÇ VE KARARLILIĞIN ZİRVESİ”



Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Erenköy Direnişinin inanç ve kararlılığın zirvesi olduğunu söyledi.



Hüseyin Özgürgün, Erenköy Direnişi’nin 54’üncü yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda “8 Ağustos Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk tarihinin varoluş mücadelesinde bir kilometre taşı, yurtseverliğin, yiğitliğin, inanç ve kararlılığın zirvesi olarak gösterilebilecek kahramanlık öyküsüdür” dedi.



Yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk gencin Türkiye’de eğitimlerini yarıda bırakarak adaya gelmeleri, köy halkı ile birlikte Rum saldırılarına karşı iki yıl boyunca kahramanca direnmelerinin, Kıbrıs Türk halkının bu coğrafyada verdiği kararlı mücadelenin destanı olduğunu ifade eden Özgürgün, “EOKA’cılar tarafından kuşatılmış, şiddetli saldırılara maruz kalmış Erenköy, imkânsız denecek kadar zorlu bir mücadele sergilemiştir. Vatan topraklarını müdafaa uğruna kendilerinden silah ve sayıca çok üstün bir kuvvet karşısında destan yazan bu gençlerin inanç ve kararlılığı takdirle anılmaktadır, hep anılacaktır” dedi.



Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının yıllar boyu verdiği mücadelede Anavatana olan inanç ve güvenini daima koruduğunu, bunun neticesinde kendi özgür ve bağımsız devletine kavuşmayı başardığını, bu bilinçle devletini daha ileri noktalara taşımaya azimle devam ettiğini kaydetti.



Özgürgün, şehitlere rahmet diledi ve gazileri minnetle andıklarını ifade etti.



