ÖZGÜRGÜN:” İKTİDAR BİZİM İŞİMİZ”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, mitingde konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, ülkenin güneşi olan UBP’nin her gün Karpaz’dan, İskele’den doğarak tüm ülkeyi aydınlattığını söyledi.

Özgürgün, Türkiye ile güvenilirliği sarsılmış ilişkileri düzelttiklerini kaydederek, deneyimli kadroları ile hemen kolları sıvadıklarını, önce Anavatanla sarsılan ilişkileri ve güveni tesis ettiklerini belirtti.

Özgürgün, “Onlar Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerimiz ne kadar hayatidir anlamazlar. Onlar bağları bozdu, biz bağları kurduk, onlar bozar, biz kurarız. Onlar kıymet bilmez, biz biliriz” ifadelerini kullandı.

Özgürgün hükümetleri döneminde yaptıkları icraatları da anlattı.

“Gücümüz geçmişimizden, gücümüz eserlerimizden gelir, gücümüz projeleri hayata geçirme gücüdür” diyen Özgürgün ülkede ne yapıldıysa UBP hükümetleri tarafından yapıldığını, bundan sonra da ne yapılacaksa, bunu UBP’nin yapacağını söyledi.

İSKELE’YE ÜNİVERSİTE

Özgürgün yeni dönemde çok büyük hedefleri olduğunu İskele bölgesine özel üniversitenin kurulmasına tam destek verileceğini, belirterek, “Yeni dönemde İskele, üniversitesine kavuşacak. İskele'ye Türk Maarif Koleji’nin binasını da yapıyoruz. İskele kolejine kavuşuyor. Yetmedi, yeni dönemde Karpaz Engelli Rehabilitasyon Merkezi’mizi de açıyoruz. Engellilerimizle yürüyoruz. İskele İster UBP yapar. Onlar konuşur UBP başarır” dedi.

HASTANE PROJESİ TAMAMLANACAK

Yeni dönemde hastane projeleri arasında Karpaz Hastanesi’nin de olduğunu birkaç yıl içerisinde tamamlanacağını vurgulayarak “Sözümüz söz” diyen Özgürgün, “Anavatan’la el ele, Karpaz Hastanesi'ni Güzelyurt Hastanesi’ni,, Lefkoşa Hastanesi’ni , Cengiz Topel Hastanesi’ni ve Girne Hastanesi’ni yeni dönemde tamamlayacaklarını belirtti.

Yol projelerinin devam ettiğini, ulaştırmada ülkeye çağ atlatacak bir döneme girildiğini, Balalan Yenierenköy yolunun hizmete gireceğini, yeni dönemde diğer yolların, hepsinin güçlü iktidarla hayata geçeceğini anlatan Özgürgün “ İktidar bizim işimiz” dedi.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ

Yeni dönemde KKTC vatandaşı 25 bin sosyal sigortalı çalışana, yüzde 30 sosyal güvenlik desteği programını da hemen başlatacaklarını söyleyen Özgürgün, böylece özel sektörün üzerinden yükü alacaklarını, sigortalıların sosyal güvenlik sistemi içinde kalmasını sağlayacaklarını ve geleceklerini garanti altına alacaklarını ifade etti.

“0” FAİZLİ KREDİ

Özgürgün “İskele ilçesine bağlı bölgelerde kırsal kesim arsaları dağıttık, her zamanki gibi onlar buna da karşı çıkıyordu... Onlar ne derlerse desinler, yeni dönemde de kırsal kesim arsalarını dağıtmaya devam edeceğiz. Ayrıca yeni dönemde, kırsal kesim arsası dağıtmakla kalmayacağız, kırsaldaki gençlerimizin aldıkları kırsal kesim arsaları üzerine yuva kurabilmeleri adına 0 faizli kredi olanaklarını da yaratacağız... Biz UBP’yiz... Gençlerimiz için biriz... Onlar karşı çıkar, biz gençlerimize sahip çıkarız” dedi.

Yeni dönemde de, önceliği en çok göç veren yerlere tanıyarak, yeni sosyal konut projelerini başlatacakları söyleyen Özgürgün, gençlerin kira öder gibi konut sahibi olacağını, doğup büyüdükleri yerlerde kök salacaklarını belirtti.

KARPAZ EMİRNAMESİ

Karpaz’ı da kalkındıracaklarını ve Karpaz Emirnamesi’ni kaldıracaklarını belirten Özgürgün “Karpaz’ı kalkındırmayı gündeme almamızdan ortaklar çok rahatsız oldular.. Bayram değil seyran değil, Fileleftheros Karpaz açılımlarımızı manşetlere taşıdı...Neden rahatsız oldular? Çünkü ‘Karpaz’da yeni düzenlemelere gideceğiz ve bu toprakların gelişiminin de önünü açacağız’ dedik... ‘Karpaz, gelişerek hem Karpaz’da yaşayanlara, hem de Kıbrıs Türk halkına hizmet edecek’ dedik...Peki bunlar neden rahatsız oldular? Cevap açık... Hayallerini yıktık hayallerini... Birilerinin Karpaz’a dönme hayallerini yıktık” dedi.

Elektrik, hastane, yol, liman, sosyal konut projelerini hayata geçirmek için çok daha güçlü bir hükümet ve tek başına iktidar hedefini vurgulayan Özgürgün, ülkede, 42 yıldır ortaya koyduğu vizyonla dimdik ayakta duran, eserleri ülkenin dört yanını aydınlatan bir güneş olduğunu vurguladı.

Özgürügn, “Bu ülkenin bir güneşi var. Bizim bir güneşimiz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir güneşi var. Bu güneş bize de yeter, ülkeye de yeter. Bu güneşin adı UBP’dir. 7 Ocak’ta gideceksiniz ve mühürlerinizi ülkeyi aydınlatan güneşin altına vuracaksınız. Ülke aydınlanacak. Karpaz aydınlanacak, İskele aydınlanacak, KKTC aydınlanacak” dedi.

EROĞLU

Mitingde konuşan 3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu ise coşkulu miting alanında eski günleri, eski mitingleri hatırladığını, o gün olduğu gibi bugün de bu heyecanı gördüğünü söyledi.

UBP’nin nesilden nesile taşındığını, KKTC’nin en güçlü partisi olarak UBP’nin omuzlarda yükselmeye devam edeceğini ve sandıktan iktidar çıkacağını ifade eden Eroğlu, “Elektriği, suyu olmayan bir memleketi ihya ettik ve bugün bir devlet sahibiyiz. UBP’yi ve devleti ileriye taşıyacağız. UBP bu ülkenin hem bugünü, hem yarını, hem de geleceğidir” dedi.

İskele ilçe olduğunda Başbakan olduğunu hatırlatan Eroğlu, o gün bugündür gelişme için uğraşlar verildiğini, bölgenin turizm bölgesi ilan edildiğini, istenilen noktaya tam olarak gelinmese de eninde sonunda gelişimin sürdüğünü söyledi. Eroğlu, “Bu bölgenin geleceği parlaktır, kalkınması sürecektir. UBP’nin zaferi için ak saçlı bir dede olarak sizlerle birlikteyim” dedi.