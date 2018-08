Özgürgün, Hükümeti İş Bilmezlikle Suçladı!

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün hükümeti iş bilmezlikle suçladı.



UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün açıklama yaparak, hükümetin göreve geldiği günden beri ülkeyi büyük bir kaosa, ekonomik sıkıntıya ve iş bilmezlikten dolayı çok ciddi bir mağduriyete ittiğini savunarak, “Yedi aydır ülkedeki sorunlara çözüm üretmek yerine karın doyurmayan, vatandaşın gündeminde bile olmayan konularla zaman harcamakta ve zamlarla ülkeyi çok büyük bir ekonomik çıkmaza sürüklemektedirler” iddiasında bulundu.



“Bu kadar sorun birikmişken, ülke yangın yerine dönmüşken ve yaklaşık bir ay önce hükümetin yapmış olduğu basın toplantısında tüm hazırlıkların yapılıp ekonomik tedbirlerin bir hafta içerisinde açıklanacağı kaydedilmişken, Başbakan’ın Türkiye’den randevuyu bile daha yeni talep etmesini hükümet edenlerin acemiliklerini gösterdiğini” ileri süren Özgürgün “Nedense Anavatanla ekonomik tedbir konusunda fikir birliğine varmak zorlarına gidiyor” ifadelerini kullandı.



Harçlara, akaryakıta, elektriğe ve şimdi de tüp gaza ciddi oranlarda zamlar yapıldığının altını çizen Özgürgün, “Dolayısıyla bunlara bağlı günlük kullanım maddelerine ve temel ihtiyaçlara da çok yüksek oranda zamlar gelmiştir. TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesinin yarattığı sıkıntıların yanı sıra, uygulanan her zammın %20’lerin üzerinde olmasına rağmen sadece memura yapılan %12 hayat pahalılığı ile her şeyi çözebileceklerini sanıyorlar, acemiliklerinin ve ihtiraslarının kurbanı da halk oluyor” dedi.



Özgürgün, “hükümetimizde bir sorun yoktur” açıklamalarına rağmen asgari ücret belirlemede, hayat pahalılığı uygulamada ve benzeri birçok konuda hükümetin kendi içinde çatıştığını iddia ederek, bu durumun ülkede ekonomik ve sosyal istikrarın sağlanmasında ciddi sıkıntı yarattığını öne sürdü.



Özgürgün, Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı hukukçu olan hükümetin, neredeyse her icraatının savcılık veya mahkemelerden geri döndüğünü iddia etti.