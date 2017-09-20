BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “HÜKÜMET, MALİ ANLAMDA VE ÇALIŞMA HAYATINDA BİR ÇOK İLKE İMZA ATTI”

“ÖZLEMİMİZ, BÜTÜN KESİMLERİN MUTLU OLDUĞU BİR ÜLKE, BU AMAÇLA ÇALIŞIYORUZ”

SÜZAL:”HÜKÜMET, ECZACILARIN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN RADİKAL KARAR ALDI”

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SANER: “SOSYAL SİGORTALAR KURUMU, HÜKÜMETİMİZ DÖNEMİNDE BORÇLANMADAN EMEKLİ MAAŞLARINI ÖDEYEBİLECEK DURUMU GELDİ”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, mali anlamda ve çalışma hayatında birçok ilke imza atarak, piyasaları rahatlattıklarını söyledi.

Başbakan Özgürgün, eczacıların, Sosyal Sigortalar’da biriken alacakları ve sigortalı hastaların ilaç bedellerinin ödenmesi konusunda uzun yıllardan beri yaşanan sorunun giderilmesi nedeniyle teşekkür ziyaretinde bulunan, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal’ı kabul etti.

Kabulde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de hazır bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Özgürgün, kabulde yaptığı açıklamada, eczacıların memnuniyetini ve kendilerini Çalışma Bakanlığı ile iyi diyalog içinde görmekten memnun olduğunu belirtti.

Hükümetin, özellikle mali anlamda ve çalışma hayatında bir çok ilke imza attığını ve piyasaları rahatlattığını dile getiren Başbakan Özgürgün, geçmişte hükümet kaynaklı oluşan piyasa alacaklarının ciddi bir disiplin altında ödendiğini, sektör temsilcilerinin her yerde memnuniyetlerini aktardığını, siyasetin en büyük ödülünün bu memnuniyetleri duymak olduğunu söyledi.

Eczacılar Birliği’ni de memnuniyet içinde görmekten mutlu olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, “Hükümet olarak hedefimiz tüm kesimlerde bu rahatlamayı sağlamak” dedi.

Bütçe ve ödemeler dengesinin ilk defa fazla verdiğine işaret ederek, bunun, hükümetin bir başarısı olduğunun altını çizen Başbakan Özgürgün, bu olumlu gelişmenin piyasalara da yansıdığını, tüm kesimlerin geriye dönük alacaklarını aldığını belirtti.

Başbakan Özgürgün, “Bunları yapmak hükümetlerin görevidir, ama kısa sürede, sorunları aşarak bu noktaya gelmek de bizim için çok sevindirici” dedi.

“SORUNLARI BÜYÜK KARARLILIKLA ADIM ATARAK ÇÖZMELİYİZ”

Başbakan Özgürgün, çözülmesi gereken çok sorun olduğunu ifade ederek, “Yolun başındayız, bu sorunları da büyük bir kararlılıkla adım atarak çözmeliyiz. Özlemimiz, bütün kesimlerin mutlu olduğu bir ülke, bu amaçla çalışıyoruz” diye konuştu.

SANER: “BAŞBAKAN’IN TALİMATI İLE NET KARARLILIK ORTAYA KOYDUK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner de, hükümetin sosyal devlet olma anlayışı ile hareket ettiğini ifade ederek, göreve geldiği andan bu yana Eczacılar Birliği ile birçok görüşme yaptığını, ortaya çıkan sorunları bir an önce ortadan kaldırmak ve sürdürülebilir bir yapı içerisinde hizmet verilmesini sağlamak için bazı önlemler alındığını söyledi.

Saner, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin mali yapısında geçmişte çok büyük sıkıntılar olduğuna işaret ederek, Sosyal Sigortalar’ın, ilk kez UBP-DP hükümeti döneminde borçlanmadan emekli maaşlarını ödeyebilecek duruma geldiğini ve geleceğe güvenle baktığını vurguladı.

Eczacıların şikayet konusu olan, alacaklarını geç tahsil etme ve geç tahsilattan kaynaklanan kayıpların giderilmesinin kendi yükümlülükleri arasında olduğunu dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Saner, bu konuda Başbakan Özgürgün’ün talimatıyla net bir kararlılık ortaya koyarak, bugüne kadar oluşan 5 aylık alacakların tümünün eczacılara ödendiğini ve bunun da sektöre ciddi rahatlama getirdiğini kaydetti.

Eczacılar Birliği’nden, bir an önce elektronik ortama geçilmesini ve bunun da birlikte yapılmasını istediklerini de anlatan Saner, yakın zamanda bunun da ilanını birlikte yapmayı umduklarını söyledi.

SÜZEL. “TÜM ECZACILAR ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal, “Çok güzel bir gelişmeyi paylaşmak ve teşekkür etmek için” Başbakan Özgürgün’ü ziyaret ettiğini belirtti.

Süzal, 1994 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında, sosyal sigortalı hastalara ilaç hizmeti verilmeye başlandığını hatırlatarak, sistemin zamanla aksadığını ve Sosyal Sigortalı hastalara verilen ilaç bedellerinin geri ödenmesinde sorunlar yaşandığını ve bu sorunun uzun yıllar devam ettiğini anlattı.

“BAYRAMDAN ÖNCE GERİYE DÖNÜK ALACAKLARIMIZ ÖDENDİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’in konuya çok duyarlı yaklaştığını, sorunun çözümü yönünde radikal bir karar vererek, soruna çözüm getirdiğini kaydeden Cevher Cem Süzal, bayramdan önce, eczacıların geriye dönük biriken tüm paralarının ödendiğini açıkladı.

Süzal, “UBP-DP hükümetine, Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Ersan Saner’e şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm eczacılar adına teşekkür ediyorum. Bütün sorunların çözümünde de aynı radikal kararların, siyasi otoriteler tarafından verilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum” dedi.

Süzal, elektronik ortama geçilmesiyle ilgili hazırlattıkları programın da deneme aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.





