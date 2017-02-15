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15 Şubat 2017 Çarşamba 15:14

ÖZGÜRGÜN: “HİPODROM YAPIMINA İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE GEREKLİ DESTEĞİ VERMEK GEREKİR"

ÖZGÜRGÜN: 'HİPODROM YAPIMINA İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE GEREKLİ DESTEĞİ VERMEK GEREKİR'
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HEYET, HİPODROM YAPIMI İÇİN BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN'DEN DESTEK TALEP ETTİ

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “HİPODROM YAPIMINA İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE GEREKLİ DESTEĞİ VERMEK GEREKİR"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, at yarışçılığın dünyada ilgi çeken ve görselliği olan büyük bir sektör haline geldiğini belirterek, hipodrom yapılmasına imkanlar ölçüsünde gerekli destek için katkı koyacağını söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Özgürgün, KKTC Jokey Kulübü Başkanı Başaran Düzgün ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

KKTC Jokey Kulübü Başkanı Başaran Düzgün, kabulden dolayı Başbakan Özgürgün’e teşekkür ederek, Jokey Kulübü ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

At yarışları için hipodrom yapılması yönünde uğraştıklarını ama bu hayallerinin henüz gerçekleşemediğini anlatarak, bu konuda verdikleri uğraşlarla ilgili bilgi aktaran Başaran Düzgün, Alayköy bölgesinde hükümetin hipodrom yapılmak üzere tahsis ettiği, yaklaşık 400 dönüm arazileri olduğunu,  burada bazı altyapı çalışmaları yapıldığını anlattı.

Düzgün, Başbakan Özgürgün’den, sınırları belli olan araziye bir hipodrom yapılması yönünde destek talebinde bulundu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise, at yarışlarının dünyada ilgi çeken ve görselliği olan büyük bir sektör haline geldiğini belirterek, ülkede de at yarışlarının yapılmasının güzel olacağını söyledi.

Başbakan Özgürgün, ülkede atçılığın ölmemesi, ayakta kalabilmesi adına at yarışlarının yapılabilmesi için hipodromun önemli olduğuna dikkat çekerek, hipodrom yapımı konusunda, imkanlar ölçüsünde üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti ve, “Desteklediğim bir konu” dedi.

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