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Özgürgün: “Hedefimiz 1974 öncesi karanlık günlerin yaşanmayacağı, güvenlikli bir gelecektir”

Özgürgün: “Hedefimiz 1974 öncesi karanlık günlerin yaşanmayacağı, güvenlikli bir gelecektir”

31 Temmuz 2018 Salı 14:06
Özgürgün: “Hedefimiz 1974 öncesi karanlık günlerin yaşanmayacağı, güvenlikli bir gelecektir”

1 AĞUSTOS TOPLUMSAL DİRENİŞ BAYRAMI 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hedeflerinin, 1974 öncesi karanlık günlerin yaşanmayacağı, yeniden bir özgürlük ve egemenlik mücadelesi vermek zorunda bırakılmayacakları güvenlikli bir gelecek olduğunu kaydetti.


Özgürgün yayımladığı mesajda, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nın, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda özgürce, eşitlik temelinde ve güven içinde mutlu yaşaması için başlatılan, yıllarca fedakarlıklarla sürdürülen şanlı mücadelesinin destanı olduğunu kaydetti.

“1571 yılında, Ada’nın Türkler tarafından fethiyle başlayan tarihi süreç, Kıbrıs Türklerinin bağrından kopan TMT ve daha sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşları ile bu Ada’daki Türk varlığı güvence altına alınarak bugünlere taşınmıştır” diyen Özgürgün, TMT ruhunu ve misyonunu taşıyan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, 42 yılda kat ettiği gelişmelerin gurur verici olduğunu belirtti.

Çözüm çabalarına da değinen Özgürgün, “Kıbrıs Türk tarafı olarak, Ada’da eşitlik temelinde bir anlaşmaya varmak için, samimi ve olumlu tavır sergilerken, tek hedefimiz 1974 öncesi karanlık günlerin yaşanmayacağı, yeniden bir özgürlük ve egemenlik mücadelesi vermek zorunda bırakılmayacağımız güvenlikli bir gelecektir” dedi.

Kurulan devleti sonsuza dek yaşatmak, yücelterek gelecek nesillere ulaştırmanın kutsal bir görev olduğunu kaydeden Özgürgün, varoluş mücadelesinde şehit düşen tüm Mehmetçik, mücahit ve mukavemetçilere rahmet diledi.

 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 18:20
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