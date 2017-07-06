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06 Temmuz 2017 Perşembe 12:35

Özgürgün Hava Sporları Federasyonu Ekibini Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları kabul etti.

Özgürgün Hava Sporları Federasyonu Ekibini Kabul Etti
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Başbakan Hüseyin Özgürgün, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları kabul etti.

Başbakan Özgürgün, kabulde yaptığı konuşmada, Ziya ve ekibine görevinde başarılar dileyerek, hava sporlarının zahmetli ve önemli bir uğraş olduğunu, uluslararası alanda başarı kazanmanın hiç kolay olmadığını belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Federasyonu geçmişteki başarılarından dolayı kutlayan Başbakan Özgürgün, hava sporlarının zahmetli olduğu kadar zevkli de olduğunu, federasyonun, yeni yönetimle olduğu yerden daha ileriye gideceğine inandığını kaydetti.

Hava sporlarının geliştirilmesinin ve ilginin artırılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Özgürgün, hava sporlarının ilgi çekecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

ZİYA

Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya da, Başbakan Özgürgün’ün desteği ile Federasyonu olduğu noktadan çok daha iyi yerlere getirmek için uğraştıklarını ve profesyonel bir yönetim ekibi oluşturduklarını belirtti.

Zeki Ziya, uluslararası yarışmalardan kupa ile dönüldüğünü, birçok uluslararası yarışmanın KKTC’de yapılması için girişimlere başladıklarını da söyledi.

Havacılık sporunun önünü açmak için ciddi çalışma içinde olduklarını anlatan Zeki Ziya, hava sporlarını halka yayacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Hava Sporları Federasyonu’nun uluslararası yarışmalarda kazandığı kupa ve madalyalar Özgürgün’e sunuldu.

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