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Özgürgün: “Halkın Yaşam Kalitesini Yükseltmek Hükümetin Birincil Görevi”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, yasaları zaman kaybetmeden Cumhuriyet Meclisi’nden geçirmenin ve halkın yaşam kalitesini yükseltmenin 39 milletvekilinin desteğine sahip CTP-UBP hükümetinin birincil görevi olduğunu vurguladı.

Özgürgün: “Halkın Yaşam Kalitesini Yükseltmek Hükümetin Birincil Görevi”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, yasaları zaman kaybetmeden Cumhuriyet Meclisi’nden geçirmenin ve halkın yaşam kalitesini yükseltmenin 39 milletvekilinin desteğine sahip CTP-UBP hükümetinin birincil görevi olduğunu vurguladı.

25 Şubat 2016 Perşembe 16:39
Özgürgün: “Halkın Yaşam Kalitesini Yükseltmek Hükümetin Birincil Görevi”
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“SU KONUSUNDA YAPAY KRİZLER YARATILDI”

“BAŞBAKANIN KRİZİN SONLANDIRILDIĞINA DAİR AÇIKLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK ANCAK İDARENİN ZAFİYETİ SONUCU ZEMİN BULAN SEVİMSİZ TARTIŞMALARI ONAYLAMADIK”

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, yasaları zaman kaybetmeden Cumhuriyet Meclisi’nden geçirmenin ve halkın yaşam kalitesini yükseltmenin 39 milletvekilinin desteğine sahip CTP-UBP hükümetinin birincil görevi olduğunu vurguladı.

Halkın her alanda istikrar beklediğini kaydeden Özgürgün, su konusunda birkaç aydan bu yana sürdürülen tartışmalar olduğunu ve buna bağlı yapay krizler yaratıldığını kaydetti.

Özgürgün, “Başbakan Ömer Kalyoncu’nun krizin dün akşam itibarıyla sonlandırıldığına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladık ancak UBP böylesi bir proje üzerinde, idarenin zafiyeti sonucu zemin bulan sevimsiz tartışmaları onaylamadı” dedi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Genel Başkan Özgürgün,  su konusundaki son gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

“Suyun KKTC topraklarıyla buluşmasından sonra yaratılan tartışmalar Anavatan Türkiye’ye karşı yapılan acımasız saldırılara ve yürek yakıcı sözlere zemin oldu” ifadesine yer veren Özgürgün, “Bundan büyük üzüntü duyduk” vurgusunda bulundu.

“YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPMAK”

UBP’nin bu aşamada hükümeti oluşturan her iki partinin, “zaman ve performans” kayıplarını dikkate aldığını ifade eden Hüseyin Özgürgün, “Partimiz, halkımıza hizmet yolunda yeniden değerlendirme yapmayı kaçınılmaz görüyor” dedi.

“DURUŞUMUZDAKİ KARARLILIĞI SÜRDÜRECEĞİZ”

Halk yararına olmayan, kişisel, partisel veya siyasi kazanım gailesiyle yapılan her türlü eyleme, söyleme ve ideolojik tavra karşı olduklarını vurgulayan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “Ulusal Birlik Partisi dün olduğu gibi yarın da duruşundaki kararlılığı sürdürecek” ifadesine yer verdi.

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