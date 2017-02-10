ÖZGÜRGÜN: “GÜZELYURT KKTC TOPRAĞIDIR, KIBRIS TÜRK HALKININ VE KKTC’NİN EN DEĞERLİ BÖLGESİDİR…”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Güzelyurt KKTC toprağıdır, Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin en değerli bölgesidir” dedi.

Güzelyurt Zafer Stadı, ışıklandırma ve tartan pist eklenerek; Kıbrıs Türk futbolunun duayenlerinden, öğretmen, teknik direktör Üner Berkalp’ın adı verilerek ve büstü dikilerek açıldı.

Bu akşam açılışı yapılan Üner Berkalp Stadı, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’ndan sonra ikinci tartan piste sahip stadyum oldu.

Açılış törenine Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kaymakam Tevfik Direnç, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Üner Berkalp’in kardeşi Doktor Ayten Berkalp ile Berkalp ailesi, ayrıca spor federasyonlarının, dernekler ile kulüplerin temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

BERKALP: “ONUR DUYDUK”

Üner Berkalp’i kaybedeli 2 yıl olduğunu anlatan Dr. Ayten Berkalp, kardeşini “Onsuzluğu ve acımızı kısmen bastırsak da ailece onu çok özlüyoruz” sözleriyle andı.

Üner Berkalp adının stada verilmesi ve büstünün dikilmesinin acılarına yeni bir merhem olduğunu dile getiren Berklap, onur duyduklarını söyledi.

Gösterilen bu vefa örneğinden ötürü başta Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Dr. Berkalp, “Üner’le birlikte, tüm yitirdiğimiz değerlere, KKTC ve Türkiye’deki tüm şehitlere rahmet dilerim” dedi.

SERTOĞLU: “2016-2017 SPOR YATIRIMLARI KONUSUNDA REKOR OLACAK”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da, projenin ülke geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Berkalp adının stada verilmesinin tüm Güzelyurt halkının üzerinde uzlaştığı bir konu olduğunu anlatan Sertoğlu, futbola yapılan tüm yatırımların kendilerine keyif verdiğini söyledi.

Spor alanında yatırımların devam ettiğini söyleyen Sertoğlu, “2016-2017 spor yatırımları konusunda bir rekor olacak gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

Bütçede bu konuya kaynak ayıran Başbakan Hüseyin Özgürgün’e teşekkür eden Sertoğlu hükümetin geriye kalan süresinde birçok yatırıma el birliğiyle imza atılması dileğinde bulundu.

KANBAY: “GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da, bu spor tesisinin gençlerin daha sağlıklı bir yaşama, daha güçlü bir geleceğe ulaşması; kötü alışkanlıklardan uzak durarak daha faydalı işlere yönelmesi;

KKTC’nin spor alanında tanınması ve spor faaliyetlerinin güçlenmesi açısından önemli olduğunu anlattı.

Stadyum etrafındaki atletizm alanının yakın bir zamanda KKTC’deki üniversitelerin kendi aralarında düzenleyecekleri spor müsabakaları için de kullanılabileceğini kaydeden Kanbay, bu çerçevede verdiği destek için Başbakan Özgürgün’e ve spor tesisinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

ÖZGÜRGÜN: “BERKALP AİLESİNİN KIBRIS TÜRK HALKINA HİZMETLERİNİ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Başbakan Hüseyin Özgürgün de konuşmasında, bu gibi tesislerin çocukların geleceği açısından önemine değindi.

Stadın Atatürk Spor Salonu sonrası ilk tartan piste sahip olduğunu dile getiren Özgürgün, bu açıdan stadın atletizm sporu için de önemli olduğuna işaret etti.

Güzelyurt’un atletizm alanında en başarılı gençlerin çıktığı bölge olduğunu ifade eden Özgürgün, bu noktadan sonra Güzelyurt’un atletizmin kalbi olmaya aday olduğunu anlattı.

“İyi bir sporcu, iyi bir insan olarak kötü alışkanlıklardan uzak yetişir” diyen Özgürgün, stadın bu açıdan da önemli olduğunu vurguladı.

Berkalp ailesinin Kıbrıs Türk halkına hizmetlerini unutmanın mümkün olmadığını anlatan Özgürgün, “Biz onları burada yaşatmak istedik” diye konuştu.

Çalışmaların 3 aylık bir sürede tamamlandığını anlatan Özgürgün, katkı koyan herkese teşekkür etti.

“GÜZELYURT KKTC TOPRAĞIDIR”

Özgürgün, “Güzelyurt veriliyor mu diye yıllarca konuşuldu. Herhalde bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Güzelyurt KKTC’nin toprağıdır. Güzelyurt, Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin en değerli bölgesidir” diye konuştu.

Berkalp ailesi adına Özgürgün’e plaket ve çiçek takdiminden sonra büstün açılışı gerçekleştirildi. Tartan pistin de açılışının yapıldığı etkinlik kapsamında düzenlenen sembolik atletizm yarışının startını Başbakan Hüseyin Özgürgün verdi. Yarışmanın ardından Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu arasında derbi maçı da oynandı.