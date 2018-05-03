"Özgürgün: “Guterres Belgesi Çerçevesinde Görüşme Konusunda Temkinliyiz”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “Guterres belgesi çerçevesinde görüşme konusuna temkinli yaklaştıklarını” söyledi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre Tüketiciler Derneği heyetini kabulünde konuşan Özgürgün, Guterres belgesi çerçevesinde görüşme konusuna temkinli yaklaştıklarını söyledi.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ile Kıbrıs Türk halkının eşitliğini kabul etmeyen ve halen daha okullarında Enosis dersleri okutan bir zihniyetin var olduğunu belirten Özgürgün, federasyon adı altında Kıbrıs Türklerinin azınlık olacağı ve Rumların egemen olacağı bir şekli UBP’nin kabul etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

“24 HAZİRAN ÖNCESİ MÜZAKERE MÜMKÜN GÖRÜLMEMEKTEDİR”

“Bu durumda boşa müzakere etmek zaman kaybıdır. Anavatan Türkiye ile fikir birliği içerisinde Kıbrıs Türklerine daha fazla vakit kaybettirmeyecek bir şeklin üzerine gidilmesi gerekmektedir” diyen Özgürgün, 24 Haziran’da hem KKTC, hem de Türkiye’de seçimler olduğunu anımsatarak, böyle bir kararın seçim sürecinden önce verilmesinin mümkün görülmediğini söyledi.

Guterres belgesinde iki tarafın da kabul etmediği noktalar olduğuna değinen Özgürgün, “bu belgenin 30 Haziran 2017 tarihinde reddedildiğini, bundan dolayı Kıbrıs Türkü’nün adadaki varlığını ilelebet sürdürebileceği bir şekilde müzakerelerin başlaması için seçimler sonrası Anavatan Türkiye ile adımlar atılacağına inandığını” kaydetti.

Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi’nin tüm kadroları ve ilkeleriyle, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi, Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliği ve egemenliği için çalışan bir parti olduğunu belirterek, sürecin yakın takipçisi olacaklarını ekledi.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık da, Rum Lideri Anastasiadis ile yemekte bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yemek sonrası yaptığı açıklamada “Rum zihniyetinin değişmediğini ve bu aşamada Rum tarafı ile yeniden masaya oturmanın mümkün görünmediğini” söylediğini belirtti. Işık, “Buna rağmen iki hafta içerisinde değişenin ne olduğunu ve neden Guterres belgesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın masaya oturmaya hazır olduklarını açıkladığını anlamadıklarını ve derneğin bunu kabul etmesinin mümkün olmadığını” belirtti.

Hükümet ve Meclis’in haberi olmadan böyle bir açıklamanın yapılmasının ve Guterres Belgesi şartlarında masaya oturulmasının kabul edilebilir olmadığına da değinen Işık, ana muhalefet UBP’nin bu konuyu meclise taşımasını ve Cumhurbaşkanından açıklama istemelerini talep etti.