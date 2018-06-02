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"Özgürgün: “Güngördü’nün Seçimi Kazanacağından Şüphem Yok”

GÜNGÖRDÜ: “KENTTE PEK ÇOK SORUNU ÇÖZDÜK. EN ÖNEMLİSİ ÇOK FAZLA YENİLİK YAPTIK… YÜZDE 55’İN ÜZERİNDE OYLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

"Özgürgün: “Güngördü’nün Seçimi Kazanacağından Şüphem Yok”

GÜNGÖRDÜ: “KENTTE PEK ÇOK SORUNU ÇÖZDÜK. EN ÖNEMLİSİ ÇOK FAZLA YENİLİK YAPTIK… YÜZDE 55’İN ÜZERİNDE OYLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:47
"Özgürgün: “Güngördü’nün Seçimi Kazanacağından Şüphem Yok”

YEREL SEÇİME DOĞRU

UBP’Lİ YETKİLİLER, DESTEK BELİRTTİKLERİ BAĞIMSIZ ADAY GÜNGÖRDÜ İLE GÖRÜŞTÜ

GÜNGÖRDÜ: “KENTTE PEK ÇOK SORUNU ÇÖZDÜK. EN ÖNEMLİSİ ÇOK FAZLA YENİLİK YAPTIK… YÜZDE 55’İN ÜZERİNDE OYLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, parti olarak destek verecekleri Girne Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü’nün seçimi kazanacağından şüphesi olmadığını kaydetti.

Nidai Güngördü’nün Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Özgürgün başkanlığındaki UBP heyeti Güngördü ile Vuni Palace Hotel’de düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi. 

Açılış konuşmasını UBP Girne İlçe Başkanı ve milletvekili İzlem Gürçağ’ın yaptığı yemeğe UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, milletvekili Özdemir Berova, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyesi adayları da katıldı.

GÜNGÖRDÜ

Nidai Güngördü, UBP’den 2010’da belediye başkanı aday olduğunu ancak 240 oyla seçimi kaybettiğini söyleyerek, bağımsız aday olarak katıldığı 2014 seçiminde UBP’nin desteğiyle oyların yüzde 46’sını aldığını anımsattı.

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“Girne zor bir kent, Girne’de belediye başkanlığı yapmak da zor” diyen Güngördü, “Ancak, gerek bilgi birikimimiz, gerekse duruşumuzla kentte pek çok sorunu çözdük. En önemlisi, kentte çok fazla yenilik yaptık” şeklinde konuştu.

Hayvan Barınağı ve Sanat Galerisi gibi yeni yapıları kente kazandırdıklarını söyleyen Güngördü, 44 yıldır askerin kullanımında olan bir binayı da kent müzesi yapmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Güngördü, bu süreçte UBP ve parti meclis üyeleriyle iyi ilişkiler içinde olduklarını belirterek, projelerin hayata geçirilmesinde UBP’li meclis üyelerinin de katkısı olduğunu ifade etti.

Güngördü, “Bu seçimlerde yüzde 55’in üzerinde oyla yola devam edeceğiz” diyerek, adaylara başarı diledi.

ÖZGÜRGÜN: “GÜNGÖRDÜ, YÜKSELİŞE GEÇEN BİR BELEDİYE BAŞKANI”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP’nin yükselişe geçen ve 7 Ocak’ta halktan yetki alan parti olduğunu söyleyerek, “Güngördü de yükselişe geçen bir belediye başkanı” dedi.

Özgürgün, “Dört yıl önceyi düşündüğümde UBP’nin geçen seçimlerde desteklediği tek ve bağımsız 
aday Güngördü’ydü. O gün belediye başkanı değildi. O dönemde Girne’de UBP’nin oyları yüzde 26’ydı. Nidai Güngördü oyların yüzde 46’sını alarak belediye başkanlığını kazandı. Bugünkü tabloya baktığımda Nidai Bey belediye başkanı. Yükselişte olan bir belediye başkanı. 7 Ocak’ta ise UBP oyların yüzde 36’sını aldı. Hiç şüphem yoktur ki bu seçimden Nidai Bey ve Ulusal Birlik Partili meclis üyeleri, galibiyetle çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Özgürgün, bağımsız aday Güngördü’ye ve belediye meclis üyelerine başarı diledi.
 

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Son Güncelleme: 02.06.2018 17:11
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