Özgürgün, Gkk Komutanı Tümgeneral Yıldırım’ı Kabul Etti

ÖZGÜRGÜN: “GKK, KKTC’NİN YÜZ AKI OLMAYA DEVAM EDEN ÖNEMLİ BİR KURUM”

YILDIRIM: “GÜVENLİĞİ EN İYİ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMEYE GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti.

Ziyaret; GKK’nın 41’inci, TMT’nin 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı yıldönümünün kutlandığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla gerçekleşti.

Ziyarette, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı alay komutanları da hazır bulundu.

YILDIRIM: “BAĞLILIĞIMIZI BİLDİRMEK İÇİN GELDİK”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, ziyareti; GKK’nın 41’inci, TMT’nin 59’uncu ve Kıbrıs’ın fethinin 446’ncı yıldönümünde, KKTC’nin güvenlik ve emniyetini sağlayan kurum ve kuruluşlar olarak bağlılıklarını bildirme amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“Güvenliği en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteriyoruz” diyen Yıldırım, Başbakan Özgürgün ile hükümete katkıları için teşekkür etti.

ÖZGÜRGÜN: “KKTC’NİN YÜZ AKI”

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise kurulduğu 1976 yılından beri en zor koşullarda görev yapan GKK’nın, KKTC’nin yüz akı olmaya devam eden önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Kara ve deniz olmak üzere iç ve dış güvenliği sağlamakta olan GKK’nın çok önemli bir görev yürüttüğünü belirten Özgürgün, 1 Ağustos 1958 ile 1976 tarihlerinin Kıbrıs Türk halkının var oluşunda dönüm noktaları olduğunu kaydetti.

GKK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve geriye kalan diğer kurumların özellikle Kıbrıs sorununun gündemde olup olmadığına bakmaksızın başarılı görevler yürütmekte olduklarını belirten Özgürgün, bu kapsamda 1 Ağustos’u bir kez daha sevinçle kutladıklarını ifade etti.