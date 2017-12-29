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ÖZGÜRGÜN: “GENÇLER ARASINDA İŞ DÜNYASINA YÖN VEREN BİRÇOK BAŞARILI İSİM VAR”

ÖZGÜRGÜN: “GENÇLER ARASINDA İŞ DÜNYASINA YÖN VEREN BİRÇOK BAŞARILI İSİM VAR”

29 Aralık 2017 Cuma 16:26
ÖZGÜRGÜN: “GENÇLER ARASINDA İŞ DÜNYASINA YÖN VEREN BİRÇOK BAŞARILI İSİM VAR”
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 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, Genç İş Adamları Derneği (GİAD) heyetini kabul etti.

UBP basın bürosunun açıklamasına göre, parti genel merkezinde yer alan kabulde konuşan Özgürgün, genç iş adamlarının ülkeye katkılarını her zaman çok değerli bulduklarını söyledi.

Kendisinin de GİAD’ın eski üyesi olduğunu anımsatan Başbakan, ortak akılla üretilecek projelerin iş dünyasına ve ülkeye büyük katkıları olacağını kaydetti.

GİAD’ın ortaya koyacağı fikirlerden her zaman yararlanmak istediklerini dile getiren Özgürgün, karşılıklı temasların sürekli olmasını diledi, bunun büyük fayda getireceğini belirtti.

Gençlerin ülkenin geleceğinde rol oynayacağını ifade eden Özgürgün, “Gençler arasında iş dünyasına yön veren birçok başarılı isim var” dedi.

Başbakan Özgürgün, ilk fırsatta yeniden dernek üyeleriyle bir araya gelmek istediğini de vurgulayarak, derneği ziyaret etme arzusunu dile getirdi.

GÜLERCAN: “GİAD OLARAK YAKLAŞIK 248 ÜYEYLE EKONOMİK ANLAMDA POLİTİKALAR ÜRETİYORUZ”

GİAD Başkanı Cemal Gülercan, GİAD olarak 1989 yılından beri ülkede aktif görev aldıklarını, yaklaşık 248 üyeyle ekonomik anlamda politikalar ürettiklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri “Kuzey Kıbrıs’ı Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı’na işaret eden Gülercan, verilerin parti tarafından değerlendirilmesini istedi, diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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