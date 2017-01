ÖZGÜRGÜN: 'DR. KÜÇÜK HAYATINI KIBRIS TÜRKLERİNE ADAMIŞ BÜYÜK DEVLET ADAMI'

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN MESAJ YAYIMLADI: “KIBRIS TÜRKLERİNİN MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI VE HAYATINI KIBRIS TÜRKLERİNİN VARLIĞINI KORUMAYA ADAMIŞ BÜYÜK BİR DEVLET ADAMI”



Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türklerinin milli mücadele kahramanı ve hayatını Kıbrıs Türklerinin varlığını korumaya adamış büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı.Başbakan Hüseyin Özgürgün yayımladığı Dr. Fazıl Küçük’ü anma mesajında, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda kutsal bir görev üstlenerek toplumuna öncülük etmiş, Kıbrıs Türk mücadele tarihiyle bütünleşmiş büyük lider Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 33. yıldönümünde saygı ve rahmetle andı.“O’nun Türk toplumunu insanca bir yaşama kavuşturmak adına yaptıkları saymakla bitmez. Dr. Küçük, en zor yıllarda ortaya çıkarak cesaret ve kararlılığıyla halkına ışık tutmuş tüm baskı, tehdit ve saldırılar karşısında umutsuzluğa kapılmadan, yılmadan halkıyla birlikte mücadelesini sürdürmüştür” diyen Özgürgün, o karanlık dönemde halkına moral vermesinin yanısıra, Dr. Küçük’ün, insani özellikleriyle de öne çıkan, her zaman her koşulda halkının yanında olmuş biri olduğunu söyledi.Özgürgün, Küçük’ün yoksul, yardıma muhtaç insanlara yardım etmeyi çok seven, yüreği insan sevgisiyle dolu kişiliğiyle genç, yaşlı herkesçe tanınan, gittiği her yerde büyük saygı ve sevgiyle karşılanan değerli bir şahsiyet olduğunu ve dönemin zor şartlarında yaşam sürmeye çalışan insanlara yaptığı karşılıksız iyiliklerin O’nun halkını ne kadar çok sevdiğinin en büyük göstergesi olduğunu belirtti.1950’li yıllarda Adanın Yunanistan’a ilhakını öngören ‘Megali İdea’nın yarattığı sıkıntılı süreçte Dr. Küçük’ün, Kıbrıs Türklerinin lideri olarak öne çıktığını ve Kıbrıs Türklerinin yok edilmesi için yapılan tüm planlara karşı köy köy, kasaba kasaba gezerek insanları bilinçlendirmek adına büyük bir fedakarlıkla çalışarak, Türk toplumunun güç, güven ve direniş kaynağı olduğunu anımsatan Özgürgün, şöyle devam etti:“Dr. Küçük, Kıbrıs Türklerinin davasının Anavatan Türkiye’de benimsenmesi ve Kıbrıs Türk halkının tezinin dünyaya tanıtılmasında katıldığı tarihi görüşmeler, konferanslarda da Kıbrıs Türklerini temsil etmiştir. Gazetesi Halkın Sesi’nde yazdığı yazılarıyla halkı aydınlatma ve örgütleme yolunda büyük gayretler ortaya koymuş, hekimlik ve fikir adamlığı yanında iyi bir mücahit olduğunu birçok savunma örgütü kuruculuğuna önderlik ederek de ispatlamıştır.Dr. Küçük’ün, o zorlu yıllarda azim ve kararlılıkla verdiği mücadeleler sayesinde Kıbrıs Türk halkı bugün sahip olduğu kendi bayrağı altında, özgür topraklarında ve demokratik yönetim yapısında bir ülkeye, aydınlık ve refah günlere kavuşmuştur.”Özgürgün, onun geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nü karanlıktan aydınlığa çıkaran onurlu mücadelesinin geleceğimize yön verirken, devletimizi yüceltip güçlendirmek ve halkın mutluluğu için atılacak her adımda daima yol göstericimiz olacağını ifade etti.Özgürgün mesajına şöyle devam etti:“Bizlere düşen en önemli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için yaptığı mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamaktır.Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine ömrünü adamış, yıllarca yılmadan, ümidini kaybetmeden halkına liderlik etmiş olan Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 33. yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz ruhu şad olsun”