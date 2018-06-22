"Özgürgün: “Diploma Olayı Skandal, İnanç Özgürlüğüne Saygısızlık, Çocuklarımıza ve Ailelerine Yaşatılan Ağır Bir Travmadır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki diploma olayını, “skandal, inanç özgürlüğüne saygısızlık, öğrencilerine ve ailelerine yaşatılan ağır travma” olarak değerlendirdi.
İlahiyat Koleji’yle ilgili yazılı açıklama yapan Özgürgün, şu ifadelere yer verdi.
Ulusal Birlik Partisi olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının inanç özgürlüğüne karşı zihniyetinin sonucu ve KKTC tarihine insan haklarına indirilen ağır darbe,düşürülen bir leke olarak geçecek ‘başını aç,kıyafetini değiştir yoksa diploma alamazsın’ tavrını şiddetle kınarız.”