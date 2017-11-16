ÖZGÜRGÜN, DİN GÖREVLİLERİNİ KABUL ETTİ

“TÜM KESİMLER İÇİN SIKINTILARIN AŞILMASINI VE RAHAT ÇALIŞMA ORTAMININ SAĞLANMASINI HEDEFLİYORUZ”Başbakan Hüseyin Özgürgün, din görevlilerinin maneviyatla ilgili çok önemli görev yaptığını ifade ederek, “Hiçbir zaman sıkıntıya düşmenizi istemeyiz” dedi.Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Hüseyin Özgürgün, Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda başkanlığındaki din görevlilerini kabul etti.Başbakan Özgürgün, kabulde yaptığı açıklamada, din görevlilerinin maneviyatla ilgili çok önemli görev yaptığını, tüm kesimler için sıkıntıların aşılmasını ve rahat çalışma ortamının sağlanmasını hedeflediklerini belirtti.Din görevlilerine sağlık ve huzur dileyen Başbakan Özgürgün, “Din görevlilerinin huzurlu olmaları, güvenli çalışmaları ve gelecek anlamında da ekonomik yönden kendilerini iyi hissetmeleri yapacakları vazifelerde çok daha rahat hareket etmelerini sağlayacaktır. Hükümet olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Hiçbir zaman sıkıntıya düşmenizi istemeyiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.BAŞBAKAN’A TEŞEKKÜRHür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda, din görevlileriyle ilgili yasanın Meclis’ten geçmesinde Başbakan Özgürgün’ün inanç ve kararlılık gösterdiğini ifade ederek, “Yasanın sizin dönemizde geçmesi hem camiamıza hem de federasyonumuza büyük ivme kazandırmıştır. Emeğe verdiğiniz değerden ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.Çaluda, yasanın uygulanması için tüzüğün olmazsa olmaz olduğunu, ilgili tüzüğün hayata geçirilmesinde de Başbakan’ın desteğini beklediklerini söyledi.Din Görevlileri Sendikası Başkanı Hüseyin Çakır da, din görevlileriyle ilgili yasanın çıkmasının kendilerini rahatlattığını belirterek, yasayla ilgili tüzüğün de çıkmasını beklediklerini kaydetti.