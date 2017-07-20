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20 Temmuz 2017 Perşembe 10:01

Özgürgün-Denktaş-Ertuğruloğlu'ndan ortak öneri

Özgürgün-Denktaş-Ertuğruloğlu'ndan ortak öneri
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 Özgürgün-Denktaş-Ertuğruloğlu'ndan ortak öneri


Çalışma Yemeği’nden Özgürgün-Denktaş-Ertuğruloğlu’ndan öneri:“Federasyon görüşmeyelim,Birleşik Kıbrıs’tan vazgeçelim”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve  Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partilerin yer aldığı “Çalışma Yemeği”nde, “Birleşik Kıbrıs” hedefinden vazgeçilmesi önerisi masaya getirildi. Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın ayrıca Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da desteklediği öneri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra TC Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’ndan da destek bulmadı.

 Hükümet kanadından gelen öneriye muhalefet temsilcileri katılmadı,  bu öneri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra TC Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’ndan da destek bulmadı

Hükümet temsilcileri “iki devlet esası” üzerinden görüşmelerin sürdürülmesi fikrini öne sürerken, mülkiyet ve uluslararası diğer kararlara yönelik nasıl bir uyum sağlanacağı yönünde görüş açıklamadı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanı sıra muhalefet temsilcileri Tufan Erhürman ile Cemal Özyiğit’in de bu öneriye katılmadığı öğrenildi. TC Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun ise herhangi bir tavır ortaya koymadan, “gerekli değerlendirmeleri yapacak, sizleri de dinleyeceğiz” dediği elde edilen bilgiler arasında yer aldı.

KAYNAK: YENİDÜZEN


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Özgürgün-Denktaş-Ertuğruloğlundan Ortak öneri
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