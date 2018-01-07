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ÖZGÜRGÜN: “DEMOKRATİK, ŞEFFAF BİR YAPI OLUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki 208 numaralı sandıkta oy kullanarak, seçimin ülkeye ve halka hayırlı olmasını diledi.

ÖZGÜRGÜN: “DEMOKRATİK, ŞEFFAF BİR YAPI OLUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki 208 numaralı sandıkta oy kullanarak, seçimin ülkeye ve halka hayırlı olmasını diledi.

07 Ocak 2018 Pazar 15:18
ÖZGÜRGÜN: “DEMOKRATİK, ŞEFFAF BİR YAPI OLUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM”
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ÖZGÜRGÜN: “DEMOKRATİK, ŞEFFAF BİR YAPI OLUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

BAŞBAKAN VE UBP GENEL BAŞKANI ÖZGÜRGÜN OYUNU KULLANDI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki 208 numaralı sandıkta oy kullanarak, seçimin ülkeye ve halka hayırlı olmasını diledi.

Özgürgün’e, aynı sandıkta oy kullanan Annesi Tangör Özgürgün ve babası Sonal Özgürgün eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Hüseyin Özgürgün, seçimin ülkeye ve halka hayırlı olmasını dileyerek, her seçimin ülke için önemli olduğunu, bu seçimle Cumhuriyet Meclisi ve ülke yönetiminin şekil bulacağını söyledi.

Konuşmasında Kıbrıs’ın yakın coğrafyasında yaşanan olumsuz gelişmelere de işaret eden Özgürgün, “Bunların da bilincinde, demokratik, şeffaf, ülkemizi refaha, mutluluğa taşıyacak bir yapının oluşmasını temenni ediyorum” dedi.

“SANDIK NETİCESİ NE OLURSA OLSUN BUNA SAYGI DUYACAĞIZ”

Hüseyin Özgürgün, halkın sandıkta en doğru kararı vereceğini belirterek, “Sandık neticesi ne olursa olsun buna saygı duyacağız. Halkın verdiği karar doğrultusunda ülke yönetiminin şekillenmesi için UBP gerekli katkıyı koyacak. Tahminim ve ümidim odur ki bütün siyasi partiler aynı sorumlulukta davranacak” şeklinde konuştu.

Özgürgün, “koalisyon hükümeti” konusundaki görüşünün sorulması üzerine “Hedefimiz sandık neticesini en iyi şekilde değerlendirip, ülke yönetimi için en doğrusunu yapmaktır” dedi.

Hiçbir partiyle ön yargıyla yaklaşmadıklarını, ‘şu partiyle koalisyon kurmayız’ demediklerini belirten Hüseyin Özgürgün, “Biz UBP olarak hemen hemen her parti ile koalisyon yaptık. Tek başına iktidar hedefi koyduk ama koalisyonu değerlendirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Sağlıklı ve güçlü bir hükümet koalisyonla kurulacaksa UBP olarak bunu da değerlendireceğiz. Amaç ülkeyi yönetmek ve refahı sağlamak” ifadelerine yer verdi.

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