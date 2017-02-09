ÖZGÜRGÜN: `DEMOKRASİ İÇİN BASIN ELZEM`

GAZETECİLER BAŞBAKAN’A SEKTÖRÜN SORUNLARINI AKTARDI, HAZIRLADIKLARI ÖNERİYİ SUNDU

“BASIN-YAYIN ORGANLARININ SORUNLARIYLA İLGİLENECEK, ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETECEK BİR İLETİŞİM BİRİMİNE İHTİYAÇ VAR”

ÖZGÜRGÜN: “AKTARILAN KONULARLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI İÇİN GEREKLİ TALİMATLARI VERECEĞİM”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, demokrasinin yaşaması için basının elzem olduğunu söyledi.

Başbakan Özgürgün, bugün Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, heyet Başbakan Özgürgün’e Geleneksel Basılı Medyaya Destek Programı’ndan dolayı teşekkür etti, sektördeki sıkıntıları aktardı ve sorunların çözümü için hazırladıkları öneriyi sundu.

“DESTEK HEP KONUŞUYORDU. ÖZGÜRGÜN HÜKÜMETİNİN DESTEĞİ BİR İLK...”

Gazeteciler Birliği heyeti, yazılı basına destek konusunun önceki hükümetler döneminde de çok konuşulduğunu ancak ilk kez Hüseyin Özgürgün başbakanlığındaki hükümetin bu desteği uygulamaya koyduğunu belirtti.

Yazılı basının gelişen teknolojiyle sıkıntılar yaşadığını, medyanın içinde bulunduğu durumların ele alınabilmesi ve geleceğinin değerlendirilebilmesi için vizyon çalıştayına ihtiyaç olduğunu anlatan gazeteciler, bu konunda destek talep etti.

“BASIN-YAYIN ORGANLARININ SORUNLARIYLA İLGİLENECEK, ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETECEK BİR İLETİŞİM BİRİMİNE İHTİYAÇ VAR”

Yaşam mücadelesi veren yazılı basına bir defalığına destek verilmesinin nefes olacağını söyleyen gazeteciler, geçici değil kalıcı önlemler ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Basın-yayın organlarının sorunlarıyla ilgilenecek, çözüm yolları üretecek bir iletişim birimine ihtiyaç duyulduğunu da dile getiren Gazeteciler Birliği heyeti, devletin bu konuda yapacağı bir oluşuma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gazeteciler, hazırladıkları yazılı öneriyi Başbakan Özgürgün’e sundu.

ÖZGÜRGÜN: “GEREKLİ TALİMATLARI VERECEĞİM”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, gazetecilerin aktardığı konularla ilgili çalışma yapılması için gerekli talimatları vereceğini kaydetti.

Başbakan Özgürgün, hükümet olarak yazılı basına az da olsa katkı yapmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Özgürgün, basının önemine vurgu yaparak, demokrasinin yaşaması için basının elzem olduğunu ifade etti.



