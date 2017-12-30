banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472
Ercan'da İki Yolcuda Uyuşturucu
Ercan'da İki Yolcuda Uyuşturucu
Ani Ölüm
Ani Ölüm
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
Sabah Saatlerinde Korkutan Kaza!
Sabah Saatlerinde Korkutan Kaza!
banner256
Flaş Haber
Mağusa'da Feci Ölüm!
Kapat

ÖZGÜRGÜN: “DAHA REFAH GÜNLERE HEP BİRLİKTE KAVUŞMAMIZI DİLİYORUM”

UBP GENEL BAŞKANI VE BAŞBAKAN HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN’ÜN YENİ YIL MESAJI…

ÖZGÜRGÜN: “DAHA REFAH GÜNLERE HEP BİRLİKTE KAVUŞMAMIZI DİLİYORUM”

UBP GENEL BAŞKANI VE BAŞBAKAN HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN’ÜN YENİ YIL MESAJI…

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:44
ÖZGÜRGÜN: “DAHA REFAH GÜNLERE HEP BİRLİKTE KAVUŞMAMIZI DİLİYORUM”
banner238

 UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2017 yılında ülke için yaşanan güzel gelişmelerin ve girişimlerin aynı enerji ve kararlılıkla devam etmesini, daha refah günlere hep birlikte kavuşulmasını diledi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Özgürgün, yeni yıla yepyeni umutlar ve daha güzel bir gelecek yaratma beklentisiyle girerken, acısıyla tatlısıyla bir yılın daha geride bırakılmakta olduğuna dikkat çekti.

 “2018 yılına girerken, halkımızı 7 Ocak 2018’de yapılacak olan Erken Genel Seçimler beklemektedir. Seçim sonrasında ülkemizdeki siyasi dengeler her ne şekilde değişirse değişsin, devletimize olan inançla Kıbrıs Türk halkını, geleceğinden güven duyacağı, başta ekonomik kalkınma olmak üzere, daha iyi, daha çağdaş, daha refah ve daha aydınlık günlere kavuşturmak için çalışacağız” diyen Özgürgün, halkın sağduyu ile hareket ederek en demokratik ve çağdaş şekilde seçim sınavını vereceğine yürekten inandığını kaydetti.

Özgürgün şöyle devam etti:

“Yeni yıla girerken, tüm enerjimizle ülkemizi her alanda daha iyi noktalara taşımak, halkımızı hak ettiği refah düzeyine ulaştırmak ve halkın tüm kesimleriyle diyalog içerisinde akılcı, yapıcı ve halka hizmet odaklı politikalar üretmek en asli görevimiz olacaktır. Anavatan Türkiye ile aramızdaki güçlü bağlar ve yürüttüğümüz işbirliğinin 2018’de daha da sağlamlaşarak sürdürüleceği, ülkemizi kalkındıracak daha büyük projelerin hayata geçeceği bir yıl olacağı inancındayım.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm halkımızın yeni yılını kutlar, başta Ülkemiz ve Anavatan Türkiyemiz olmak üzere, bütün insanlık için huzur, refah, sevgi, ve hoşgörünün hakim olduğu, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği bir yıl olması temennisiyle, 2018 yılının güzel gelişmelere vesile olmasını dilerim.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CUMHURBAŞKANI AKINCI ÇARŞIYI GEZDİ, HALKIN YENİ YILINI KUTLADI
CUMHURBAŞKANI AKINCI ÇARŞIYI GEZDİ, HALKIN YENİ YILINI KUTLADI
Ani Ölüm
Ani Ölüm
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim