ÖZGÜRGÜN: “ÇOK NAHOŞ, BANA GÖRE GAZETECİLİĞE SIĞMAYAN BİR YAYIN YAPILMIŞTIR”



Başbakan Hüseyin Özgürgün, Afrika Gazetesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan görselden büyük üzüntü duyduğunu ve yayının kendisini derinden yaraladığını ifade etti.



Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Genç Tv’de yayımlanan “Kıbrıs Manşet” programına yaptığı açıklamada, aşağılayıcı bir yayın yapıldığını, yasal açıdan ne yapılması gerekiyorsa yapılacağını kaydetti.



Özgürgün, “İşin üzücü, yaralayıcı yanı daha farklıdır. Manevi boyutu çok daha derindir, çok daha üzücüdür. Türkiye benim anavatanımdır, anavatanım demeyene de saygım var. Türkiye, yasal olarak burayı tanıyan, burada büyükelçilik açmış olan tek ülkedir. Bizimle diplomatik ilişki içerisindedir. Ciddi şekilde burayı seven, değer veren bir cumhurbaşkanı var. Böyle bir ilişki içinde olduğumuz ülkenin Cumhurbaşkanı’na karşı yapılan böyle bir yayından çok büyük üzüntü içerisindeyim. Çok nahoş, bana göre gazeteciliğe sığmayan bir yayın yapılmıştır. Öyle bir şey başka bir yerde yayımlanmış olsa bile, bunu gördüğünüz zaman ayıplarsınız. Bu eleştiri değil, başka bir şey. Bu aşağılamadır” dedi.



“ONUN BİLE EDEBİ VAR”



Böyle bir yayının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılmaması gerektiğini vurgulayan Başbakan Özgürgün, “Böyle bir şey, ancak düşman devletler arasındaki bir ortamda belki yapılabilir, ki onu da kabul etmiyorum, onun bile edebi var” dedi.



Benzer yayınların daha önce de yapıldığını anımsatan Başbakan Özgürgün, “Türkiye bizim nefes borumuzdur. Hiçbir insana bu şekilde aşağılama yapılmaması lazım. Bu bizi derinden üzdü. Ne gazeteciliğe, ne insanlığa sığar” diye konuştu.



POLİS YASASININ KOMİTEYE GÖNDERİLMESİ



Başbakan Hüseyin Özgürgün, polislerle ilgili yasa önerisinin, Meclis Genel Kurulu’ndan ilgili komiteye geri gönderilmesiyle ilgili olarak ise, “Ana muhalefet anayasal sıkıntılar olduğunu ifade etti, (Maliye Bakanı) Serdar Bey mali sıkıntılar olduğunu ifade ediyor. Bu ortamda, Başbakan olarak bir daha görüşülmesinde fayda olacağını düşündüm” dedi.



Yaptıkları işlerin halk yararına olmasına dikkat ettiklerini ifade eden Başbakan Özgürgün, “Ülkeye hizmet yolunda her adımı attık, atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Seçime giderken beklediklerinin üzerinde ilgi, destek ve güven gördüklerini, bunun temelsiz bir ilgi ve destek olmadığını kaydeden Özgürgün, hükümet göreve geldiğinde her kesime borcu olduğunu, şimdi ise hiçbir kesime borcu olmadığını, yeni yıla denk bütçe ile girileceğini söyledi.



Gelirler artarken, giderlerin de azaltılarak denk bütçe yapıldığına, batma aşamasında olan sosyal sigortaların kendi dönemlerinde bankalara borç verecek duruma geldiğine işaret eden Başbakan Özgürgün, Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemine para aktarmadığını, kendi gayretleriyle bu noktaya geldiğini belirtti. Başbakan Özgürgün, sosyal sigortaların geldiği durumundan ülkenin gurur duyması gerektiğini söyledi.



Hükümette oldukları 1.5 yıllık sürede asgari ücrete yüzde 30 artış yaptıklarını, tüp gaza sadece bir kez zam yapıldığını, hayat pahalılığı artışlarının zamanında ödendiğini, öğretmenlere ödeneğinin ilk defa, kendi dönemlerinde peşin ödendiğini, devletin tüm kesimlere olan borcun ödendiğini anlatan Başbakan Özgürgün, “Tüm bunların yanında denk bütçe yapılıyor. Gelirler artıyor, giderler azalıyor. Devletin kimseye borcu yok” dedi.



Çalışanlar yanında, sağlığa ve üretici kesime büyük önem verdiklerini, köylüye çiftçiye, hayvancıya desteği artırdıklarını kaydeden Başbakan Özgürgün, sağlık sektöründe yıllardır atılmayan adımların atıldığını, Cumhurbaşkanı’nın döner sermaye yasasını Anayasa Mahkemesi’ne göndermesinin ise sağlıktaki gelişmeyi olumsuz etkilediğini anlattı.