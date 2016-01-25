Özgürgün CHP Heyetini Kabul Etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Öztürk Yılmaz başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dışilişkiler Komisyonu’nu kabul ederek görüştü.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyet Halk Partisi heyetini UBP’de görmekten çok büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek; “CHP ile ilişkilerimiz zaten vardı. Bu ilişkilerimizi artırmak en büyük dileğimizdir. Sizleri aramızda görmekten son derece mutlu olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim” dedi.

Kabulde UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz da hazır bulundu.