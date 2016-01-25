Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Özgürgün CHP Heyetini Kabul Etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Öztürk Yılmaz başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dışilişkiler Komisyonu’nu kabul ederek görüştü.

Özgürgün CHP Heyetini Kabul Etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Öztürk Yılmaz başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dışilişkiler Komisyonu’nu kabul ederek görüştü.

25 Ocak 2016 Pazartesi 16:00
Özgürgün CHP Heyetini Kabul Etti
banner238

 Ulusal Birlik Partisi  (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Öztürk Yılmaz başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dışilişkiler Komisyonu’nu  kabul ederek görüştü.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün,  Cumhuriyet Halk Partisi heyetini UBP’de  görmekten çok büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek; “CHP ile ilişkilerimiz zaten vardı. Bu ilişkilerimizi artırmak en büyük dileğimizdir. Sizleri aramızda görmekten son derece mutlu olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim” dedi.

Kabulde UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz da hazır bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim