Özgürgün, Cas İle İlgili Açıklama Yaptı

ÖZGÜRGÜN: “KTHY GİBİ CAS’I DA BATIRDILAR”



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “CAS’ın KTHY’nin ortağı olduğu ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da hissesinin bulunduğu bir şirket olduğunu” kaydetti.



Özgürgün, CAS ve CAS çalışanlarının durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.



“2004-2009 yılları arasında sergiledikleri vizyonsuz yönetim hataları ve hava taşımacılığında dünya devi olma yolunda ilerleyen THY ‘den kopararak batırdıkları KTHY gibi, karla aldıkları ona bağlı CAS’ı da yok etmeye çalıştıklarını hep söyledim. Defalarca, devlet bütçesinden katkı sağlanarak sürdürülen CAS hizmetlerini değersizleştirerek, çalışanlarını sokağa atmanın kabul edilemez olduğuna dikkat çektim” diyen Özgürgün, geçtiğimiz gün mahkemenin kararıyla hisse devrinin öncelikli olması reddedilirken, bu kararın; ileriki aşamalarda devredilmesinin önünü tıkayan bir karar olmadığının açık olduğunu kaydetti.

“Hatalarının bedelini şirket çalışanlarına ödetiyorlar” ifadelerine yer veren Özgürgün, “Şirketin bilinçli bir şekilde çalıştırılmayarak değerinin yok olması hedeflenmektedir. Bugün, gelinen sıkıntılı durumda, bedel ödemek zorunda bırakılan şirket çalışanlarının sorumluluğu olmadığı gibi, halen faaliyetsiz, gelirsiz bırakılan CAS’ın elemanlarıdır” ifadelerini kullandı.



