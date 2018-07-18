Özgürgün: “Bütün süreçlerde Kıbrıs Türk tarafı olumlu davrandı, hep masayı terk eden Rum tarafı oldu”

CUMHURBAŞKANI AKINCI SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞTÜ…

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs sorununda bir çözümün Rum tarafının iyi niyet göstermesi sonucu olabileceğini söyledi.

Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, Türk tarafının tüm süreçlerde gerekli iyi niyeti gösterip olumlu davrandığını, buna karşın her defasında masayı terk eden tarafın Rum tarafı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının bir görüşme sürecinin artık ucu açık şekilde devam edemeyeceğini başlangıç-bitiş tarihleri olması gerektiğini herkese anlatacağını belirten Özgürgün, Güney’deki yönetimin yeni bir anlayışla hareket etmesi ve daha önce reddettiği noktalarda Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetine karşılık verecek şekilde iyi niyet göstermesini umduğunu söyledi.