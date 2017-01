ÖZGÜRGÜN: 'BU AŞAMADA HARİTA SUNMAK STRATEJİK HATA'

"BU AŞAMADA HARİTA SUNMAK STRATEJİK HATA"



Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk tarafının bu aşamada harita sunmasını “statejik hata” olarak değerlendirdi.“Kıbrıs Türk tarafı haritayı vererek elindeki kozu kaybetti” diyen Başbakan Özgürgün, haritanın son aşamada verilmesi gereğine dikkat çekti ve sürecin referandumdan uzak olduğunu kaydetti.Başbakan Özgürgün, Cenevre'de BRT'ye yaptığı açıklamada, Cenevre’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.“Görüşmelerin daha ilk günden bu noktaya geleceği belliydi” diyen Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu aşamada harita sunmasını yanlış olarak niteledi ve “stratejik bir hata yaptık” dedi.Özgürgün “ Biz bu aşamada harita verilmesinin sakıncalarını hükümet olarak ve parti olarak doğru olmadığını söyledik. Bunun stratejik bir hata olduğunu belirttik. Kaldı ki verdiğimiz haritanın sızması halinde sıkıntı yaşanacağını söyledik. Harita verilirken, hükümetle istişare edilmedi, bizim hiç haberimiz olmadı” dedi.Kıbrıs Türk tarafının haritayı vererek elindeki kozu kaybettiğini kaydeden Özgürgün, haritanın son aşamada verilmesi gereğine dikkati çekti ve sürecin referandumdan uzak olduğunu kaydetti.Başbakan Özgürgün, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın “Bizim hedefimiz Kıbrıs’ta işgale son vermek” sözlerine de atıfta bulunarak, “Yunanistan’ın istediği, Kıbrıs’ta Türk bayrağının olmadığı bir çözümdü, Kuzey Kıbrıs’la Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında ciddi bir uçurum var, bunun böyle olduğu biliniyordu. Bilinmeyen bir şey değildi" dedi.“Uçurumun kapanmayacağı net ortada” diyen Başbakan Özgürgün, “anlaşma olursa olur, olmazsa KKTC yoluna devam eder” noktasında olduklarını kaydetti.Başbakan Özgürgün “Bu uçurumun kapanmayacağı net ortada. Rum tarafı Türk silahlı kuvvetlerinin güvencesinde, adada etkin ve fiili Türkiye’nin garantisinde bir anlaşmayı kesinlikle kabul etmiyor. Her iki taraf da masadan kaçan taraf olmasın diye bu noktaya gelinmiştir diye düşünüyorum ama çok büyük bir uçurum var. Bu ne kadar gider Sayın Akıncı da açıkladı; eğer anlaşma olursa olur, olmazsa KKTC yoluna devam eder demişti. Biz bu noktayız, en doğru çözüm bu ve bu böyle olmalı” dedi."ENERJİMİZİ BİR 50 YIL DAHA MÜZAKERE ETMEYE HARCAMAMALIYIZ"KKTC’nin yasal bir devlet olduğuna da vurgu yapan Başbakan Özgürgün, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her organıyla, demokratik yapısı ve kurumlarıyla burada, enerjimizi bir 50 yıl daha müzakere etmeye harcamamalıyız" diye konuştu.Başbakan Özgürgün, "Rum tarafı ve Yunanistan’ın yaklaşımı görüldükten sonra ve aradaki uçurum görüldükten sonra bu kadar farkın içerisinde hala daha enerjimizi sadece bu işe harcayıp da diğer konulara harcamamak gibi bir sıkıntımız var. Birçok siyasetçimiz bu konularla meşgul olmaya devam ediyor... Rum tarafının katı tutumu değişmedi, bu demektir ki, 'ben herşeyi alıp, daha da isterim' politikası bitmedi, bitmeyecek. Bu sürecin nereye gideceği 50 yıl daha mı gider, 40 yıl daha mı gider onu bilmem... Biz KKTC devletinin, halkının refahının, ekonomisinin nasıl daha ileriye gidebileceğine enerjimizi harcamalıyız, bu çok daha doğru olur” dedi.KKTC’nin devamından yana olduklarına vurgu yapan Özgürgün, “masaya ancak Rum tarafının gerçekten anlaşma niyeti olduğuna kanaat getirdiğimiz gün oturup konuşmalıyız” dedi.“ERDOĞAN’IN ÖNERİSİNİ BİLİYORDUK, O NEDENLE HARİTA KONUSUNA TEPKİ GÖSTERDİK”Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erenköy-Güzelyurt arası bağlanıp açılması şartıyla Maraş’ın açılabileceği yönündeki açıklamalarına yönelik olarak ise Başbakan Özgürgün, kendilerinin Erdoğan’ın bu önerisini zaten bildiklerini o nedenle harita konusuna tepki gösterdiklerini söyledi.Başbakan Özgürgün, "Son zamanlarda Sayın Erdoğan’la iki kez buluştuk, her ikisinde de bana Maraş ile ilgili görüşlerini aktardı. Kapalı Maraş’ın Güney Kıbrıs’a bırakılması buna karşılık Yeni Erenköy’den Güzelyurt’a kadar olan bölgenin tamamen Kıbrıs Türk tarafına bırakılması ile ilgili önerisini biliyorduk. Bunları bildiğimiz için harita konusunda tepki gösterdik. Eğer Erdoğan bunu açıklamasaydı biz de söylemezdik" ifadelerini kullandı.Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Türk Halkına da rahat olmaları ve topraklarına sahip çıkmaları çağrısı yaptı.