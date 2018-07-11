Özgürgün: Bırakıp gidin

BIRAKIP GİDİN

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, akaryakıt ve elektriğe yapılan zamlara sert tepki gösterdi.

Özgürgün açıklamasında, “seçim sonuçlarını, halkın iradesini yok sayarak göreve geldikleri ilk günden beri zam yapan dört başlı hükümet ekonomiyi düzelteceğiz, tedbirler alacağız demelerine rağmen ne üzücüdür ki tedbir almak yerine yeni zamlarla halkı cezalandırmaya devam etmektedir. Yaşanan kavurucu yaz sıcaklarına rağmen elektrik ücretleri konusunda tedbir alacaklarına %33’e varan yeni zam ile geçtiğimiz beş ayda yapılan ve ekonominin temel girdisi olan elektrik zammını toplamda %56’ya çıkararak ülkeyi yaşanamaz hale getiren hükümet çıkıp özür dileyeceğine hala daha beceriksizliğini savunma yönüne gitmektedir. Hele de ülkenin lokomotif sektörlerinden olan endüstri sektörüne yapılan %31 oranında zammın vatandaşa yansıyacak yükünün göz önünde bulundurulmaması olayı daha da vahim hale taşımaktadır. Bu durumda Ana Muhalefet, Ulusal Birlik Partisi’nin sessiz kalacağını sananlar yanılmaktadırlar” dedi.

Zamlar en kısa zamanda geri alınmalı ya da görev bırakılmalı

Zamların en kısa zamanda geri alınması gerektiğini söyleyen Hüseyin Özgürgün, göreve geldiği gün elini halkın cebine atan ve atmaya devam eden hükümet, artan döviz karşısında perişan olan insanımızın sorunlarına çare üretmek yerine on gün önce maaşlara %12 zam yapacağını duyurarak daha maaşları ödemeden halkımıza yeni zamlar dayatmıştır şeklinde konuştu.

Özgürgün, halka, ülkeye hizmet adına ortak hiçbir yanı bulunmayan bu beş aylık hükümetin ülkemiz ve halkımız için yapacağı en hayırlı işin bir an önce istifa edip gitmek olduğunu vurguladı.