Özgürgün: Bırakın gidin!

Bırakın gidin!

Hükümetin geçtiğimiz gün yaptığı zamlara ülkenin dört bir yanından tepki yağıyor.

Adeta isyan eden Siyasi Parti, Sendika ve birçok sivil toplum örgütü zamlara sert tepki göstererek, zamların geri alınmasını talep ettiler. Zamların geri alınmaması halinde halkın sokağa döküleceğini belirten basın bildirileri yayınlayan sivil toplum kuruluşları hükümete çok sert tepki göstererek “YA ZAMLARI GERİ ALIN YA DA BIRAKIN GİDİN” dediler.

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, akaryakıt ve elektriğe yapılan zamları eleştirdi ve hükümeti istifaya çağırdı.

ÖZGÜRGÜN: BIRAKIP GİDİN

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, akaryakıt ve elektriğe yapılan zamlara sert tepki gösterdi.

Özgürgün açıklamasında, “seçim sonuçlarını, halkın iradesini yok sayarak göreve geldikleri ilk günden beri zam yapan dört başlı hükümet ekonomiyi düzelteceğiz, tedbirler alacağız demelerine rağmen ne üzücüdür ki tedbir almak yerine yeni zamlarla halkı cezalandırmaya devam etmektedir. Yaşanan kavurucu yaz sıcaklarına rağmen elektrik ücretleri konusunda tedbir alacaklarına %33’e varan yeni zam ile geçtiğimiz beş ayda yapılan ve ekonominin temel girdisi olan elektrik zammını toplamda %56’ya çıkararak ülkeyi yaşanamaz hale getiren hükümet çıkıp özür dileyeceğine hala daha beceriksizliğini savunma yönüne gitmektedir. Hele de ülkenin lokomotif sektörlerinden olan endüstri sektörüne yapılan %31 oranında zammın vatandaşa yansıyacak yükünün göz önünde bulundurulmaması olayı daha da vahim hale taşımaktadır. Bu durumda Ana Muhalefet, Ulusal Birlik Partisi’nin sessiz kalacağını sananlar yanılmaktadırlar” dedi.

Zamlar en kısa zamanda geri alınmalı ya da görev bırakılmalı

Zamların en kısa zamanda geri alınması gerektiğini söyleyen Hüseyin Özgürgün, göreve geldiği gün elini halkın cebine atan ve atmaya devam eden hükümet, artan döviz karşısında perişan olan insanımızın sorunlarına çare üretmek yerine on gün önce maaşlara %12 zam yapacağını duyurarak daha maaşları ödemeden halkımıza yeni zamlar dayatmıştır şeklinde konuştu.

Özgürgün, halka, ülkeye hizmet adına ortak hiçbir yanı bulunmayan bu beş aylık hükümetin ülkemiz ve halkımız için yapacağı en hayırlı işin bir an önce istifa edip gitmek olduğunu vurguladı.

SANAYİ ODASI, HÜKÜMETİ ELEKTRİK ZAMMINI GERİ ALMAYA ÇAĞIRDI

KTSO: “ELEKTRİĞE DÖVİZ ARTIŞININ 3 KATI ZAM YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ”



Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu, hükümeti, elektrik zammını gözden geçirmeye ve geri almaya çağırdı.

KTSO Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, elektriğe son 2 ayda döviz fiyatlarındaki artışın yaklaşık 3 katı daha fazla zam yapılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu( KIB-TEK) tarafından Mayıs ayından bugüne elektrik satış fiyatlarına %48 zam yapıldığı belirtilerek, bunun kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı

KIB-TEK’in son zamma gerekçe olarak petrol ve döviz fiyatlarındaki artışı gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Ancak rakamlar aynı şeyi söylememektedir. Son 2 aylık süre içerisinde dövizde meydana gelen artış yaklaşık %10’dur. Yapılan zam ise %30 olarak gerçekleşmiştir. Yapılan zamlar ekonomik akla aykırıdır ve ülkemize hem sosyal hem de ekonomik olarak zarar verecektir” denildi.

Elektrik tarifelerinin 3 ay gibi kısa bir süre içinde yaklaşık %50 oranında artırılmasının; halkın alım gücünü düşürdüğü, Kıbrıs Türk toplumunu fakirleştirdiği, tüketici fiyatlarını körüklediği, başta üretici sektörler olmak üzere tüm reel sektörün rekabet edebilirliğini ortadan kaldırdığı ifade edildi.

KTSO Yönetim Kurulu, hükümetten 3 konuda acil karar alınmasını talep ederek, bu talepleri şöyle sıraladı:

“Açıklanan son zam hemen gözden geçirilmeli ve geri alınmalıdır.

Elektrik Kurumu’nun tarife hesaplamaları ivedilikle bilimsellik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde bağımsız kurumlarca veya komisyonlarca gözden geçirilmelidir.

Elektrik Kurumu’nun yönetiminde; KTSO, KTTO, KTEZO, KTİMB ve KTOB gibi ekonomik örgütlerin temsil edilmesi yasal düzenlemelerle sağlanmalıdır. Bu sağlanana dek kurulacak diyalog ve yapılacak ortak çalışmalarla reel sektörün Elektrik Kurumu’nun karar alma süreçlerine dahil edilmesi yoluna gidilmelidir.”

“...HER TÜRLÜ EYLEM HAKKI...”

Açıklamada, KTSO’nun taleplerinin dikkate alınıp gerekli adımların atılmaması durumunda, her türlü eylem hakkı saklı kalmak kaydıyla Kıbrıs Türk sanayicisinin haklarını koruma kararlılığında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, KTSO’nun, hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun “Elektrik Kurumu’nda devam eden statükodan, gereksiz gizlilikten, topluma ve reel sektöre hesap vermeye yanaşılmamasından, keyfi zam uygulamalarına gidilmesinden” son derece rahatsız olduğu ve buna “dur” demekte kararlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm örgütler ve halk, KIB-TEK’in “akıl, mantık dışı zam kararına tepki göstermeye ve birlikte mücadeleye” davet edildi.

TİCARET ODASI: “ZAMLI ELEKTRİK FİYATLARIYLA ÜRETMEK, TİCARET YAPMAK VE HATTA YAŞAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

“HÜKÜMET ZAMMI GERİ ALMANIN YOLLARINI BULMALI, ELEKTRİK TEMİNİYLE İLGİLİ PROJELERİNİ EN ERKEN ZAMANLA HALKLA PAYLAŞMALI”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), zamlanan elektrik fiyatlarıyla üretim veya ticaret yapmanın, hatta yaşamanın mümkün olmadığını belirtti.

KTTO’dan elektrik fiyatlarına yapılan zamlarla ilgili yazılı açıklamada, “Oluşan elektrik fiyatları ile üretmek, ticaret yapmak ve hatta yaşamak mümkün değildir. Bu elektrik fiyatları ile Güney Kıbrıs ve Türkiye gibi yakın ekonomiler ile rekabet etmek imkânsız hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Elektrik ücretlerine yapılan zam gerekçesinin döviz kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki artışın gösterildiği kaydedilen açıklamada, elektrik fiyatlarında artışın yaratacağı ekonomik ve toplumsal tahribat dikkate alınarak, “elektrik maliyetlerini düşürmek, vergileri azaltmak, döviz artışından dolayı gümrüklerden doğacak devlet gelirlerinin artışlarını da kullanarak elektrik fiyatlarını devlet eliyle subvansiye etmek” gerektiği kaydedildi.

Elektrik fiyatlarını düşürmek için hiçbir önlem alınmadığı ileri sürülen açıklamada, Türkiye’den kablo ile elektrik getirme projesi hakkında açıklama yapılması talebinde bulunuldu.

Açıklamada, “Hükümeti elektrik fiyatlarına yapılan zammın geri alınmasının yollarını bulmaya; elektrik temini ile ilgili projelerini en erken zamanda halk ile paylaşmaya çağırırız” ifadelerine yer verildi.

ÇALUDA: “ZAMLAR; HALKI FAKİRLEŞTİRDİ, ÖZELLİKLE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ BOYNUNA ADETA İP DOLADI”

“ZAMLARI KABUL ETMİYORUZ, GERİ ALINMASI İÇİN HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ”



Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, son yapılan zamların halkı fakirleştirdiğini, “özellikle özel sektör çalışanlarının boynuna adeta ip doladığını” kaydetti.

Çaluda, “HÜR-İŞ Federasyonu olarak son yapılan zamları kabul etmediğimiz gibi geri alınması için de her türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda yazılı açıklamasında, halk dövizin yükselişinin şokunu henüz atlatamamışken, hükümetin bu duruma çare üretmek yerine vatandaşın boynuna daha fazla yük bindirme anlayışı içerisinde olduğunu savundu ve “Bu artık bardağı taşırmıştır” dedi.

Çaluda, “hükümetin, Kıbrıs Türk halkına hizmet değil eziyet verdiği” görüşünü ifade etti.

AKÇIN, ELEKTRİK VE AKARYAKITA YAPILAN ZAMMI ELEŞTİRDİ, TÜRKİYE’DEN KABLOYLA ELEKTRİK GETİRİLMESİNİ ÖNERDİ

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, akaryakıt ve elektriğe yapılan zammı eleştirdi, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesini önerdi.



Akçın, “Akaryakıta ve elektriğe yapılan ve % 50’ye varan zamların; üretimi durma noktasına getireceği bilindiği halde, yine de başka tedbirlerle bu zamları önleyemeyen hükümet, üretimin ve üreticinin idam fermanını imzalamış oluyor” dedi.



Turgut Akçın, birlik yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “ülkede suyun azalması ile tuzlanmasına önlem alınmadığı gibi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na yönelik de hiçbir önlem alınmadığı” görüşünü kaydetti; Türkiye’den kablo ile elektriğin bir an önce getirilmesini talep etti.

Akçın, “TC’den kablo ile gelecek elektrik, hem tarımdaki hem de diğer sektörlerdeki üretim maliyetlerini aşağıya çekecek ve rekabet gücümüzü artıracaktır. Bunun dışında bir alternatif göremiyoruz” ifadelerine yer verdi.

EL-SEN ELEKTRİK ZAMMINI ELEŞTİRDİ



“BU ZAMMI KABUL ETMEK, HEM TOPLUMA HEM DE KIB-TEK’E YAPILMIŞ BİR İHANET”



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) elektrik zammını eleştirdi.

Konuyla ilgili El-Sen’den yapılan açıklamada, “toplumu fakirleştirip ülkeden göç edilmesini sağlayan egemen çevrelerin dün de elektriğe yüzde 30 zam yaptığı iddia edilerek”, “Bu zammı kabul etmeyi, hem topluma hem de Kıb-Tek’e yapılmış bir ihanet olarak nitelendiriyor ve karşısında duruyoruz” denildi.

Zam karşısında kitle örgütleri, sendikalar ve halkın direnişe çağrıldığı açıklama şöyle devam etti:

“Asgari ücretli, memur, işçi, çiftçi, hayvancı ve kısacası toplumun tüm kesimlerini perişan edenleri, bankaları hortumlayanları, bu ülkede yoksulluk çeken halkımızı açlık sınırına düşüren kararlar karşısında her türlü mücadeleye hazır olduğumuzu belirtmek ister ve bu tür kararları şiddetle kınıyoruz”

“GAZ İLE ÇALIŞABİLEN SANTRALE YATIRIM KARARININ ÖNÜNE NEDEN GEÇİLİYOR?”

Açıklamada hükümete şu sorular yönetildi:

“Şimdi buradan hükümet yetkililerine soruyoruz; Kıb-Tek eski ve yeni yönetim kurullarının dört adet gaz (LNG) ile çalışabilen santrale yatırım kararı varken, neden bunun önüne geçip halkın ucuz elektrik almasını engelliyorsunuz?

Her ay 41 milyon TL ödeme yapılan AKSA Firmasının burada yatırım yapmasına onay veren hükümet ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Kıb-Tek’e yatırım yapılması konusuna neden destek ve onay vermiyor?”

Açıklamada, “Kurum üzerinde oynanmakta olan oyunlar ve dayatma paketler ile toplumun göç etmesine sebep olanların karşısında dim dik durulacağı ifade edildi

BIÇAKLI: “ELEKTRİĞE VE AKARYAKITA YAPILAN ZAMLAR GERİ ALINMALI”

“SÜREKLİ ZAM YAPARAK HALKIMIZI AÇLIĞA MAHKUM EDENLERİ KINIYORUZ”



Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, akaryakıta ve elektriğe yapılan zamların geri alınmasını talep etti.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, son dönemlerde dövizin ciddi anlamda yükselmesiyle sürekli olarak elektrik, akaryakıt, gaz ve otomatik olarak bütün tüketim maddelerine zam yapılmasını eleştirdi.

Zamlarla halkın alım gücünün neredeyse yüzde 40 oranında gerilediğine işaret eden Bıçaklı, sürekli zam yaparak halkı açlığa mahkum edenleri kınadıklarını belirtti.

Hükümet edenleri, gerileyen alım gücünü yerine koymak yerine, işin kolayına kaçarak elektriğe ve akaryakıta yüzde 30 yeni zamlar yaparak halkın cebindeki son kuruşları da almaya çalışmakla suçlayan Bıçaklı, şöyle devam etti:

“Özellikle özel sektörde sendikasız olarak asgari ücretin altında ve açlık sınırının altında maaş alan işçiler bundan sonra yaşamlarını sürdürmekte bir o kadar daha sıkıntı yaşayacaktır.

Hükümet edenler bütçe açıklarını kapatmak için işin kolayına kaçarak sürekli olarak enerji, akaryakıt gibi ürünlere zam yaparak bütün ürünlere zam yapmış olurlar."

Bıçaklı, elektriğe zamla özelleştirmenin yolunun açılmaya çalışıldığını ancak bunun yapılamayacağını da belirtti.

HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI: “MEMURA AY SONU YANSITILACAK HAYAT PAHALILIĞI CEBE GİRMEDEN ZAMLARLA GERİ ALINDI”

“ASGARİ ÜCRET ELZEM OLARAK İNSANCA YAŞAYABİLECEK SEVİYEDE ARTIŞ YAPILARAK YENİDEN DÜZENLENMELİ”



“ZAMLAR GERİ ALINMALI, YOKSA HALK SOKAĞA İNER”



Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası memura ay sonu yansıtılacak olan hayat pahalılığı ödeneğinin daha cebine girmeden yapılan zamlarla geri alındığını, ödeneğin hedefine ulaşmadığını, bilakis memurun daha da fakirleşmeye devam ettiğini kaydetti.



Türk lirasının yaşadığı değer kaybıyla birlikte elektrikten akaryakıta yansıyan zamlarla halkın tüm kesimi, özellikle asgari ücretle çalışanların boğuşarak ezilmeye mahkûm ve esir edildiğini belirten sendika “Şüphesiz ülke gerçekleriyle örtüşmeyen asgari ücret elzem olarak insanca yaşayabilecek seviyede artış yapılarak yeniden düzenlenmelidir” ifadelerini kullandı.



“ZAMLAR GERİ ALINMALI YOKSA HALK SOKAĞA İNER”



Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgeçmen yazılı açıklamasında, hükümetin zamlar konusunu derhal masaya yatırarak gözden geçirmesi ve geri alarak hükümet olma iradesini halka göstermesi gerektiğini ifade etti. Özgeçmen, aksi halde yükselen döviz karşısında peşi sıra gelen zamları sıralayıp onaylamakla hükümetin tasdik memurluğundan farklı olmayacağını ileri sürdü.



Hükümeti kendini ve halkı bu esaretten kurtarmaya davet eden Özgeçmen, “Son yapılan zamları geri almalarını bir kez daha talep ediyoruz. Aksi halde bu halk sokağa iner bu zammı size iade eder” dedi.

DEV-İŞ ZAMLARI ELEŞTİRDİ

AŞAM: “ELEKTRİK KONUSUNDA YAPILAN TEŞVİKLERİN VATANDAŞA VE EMEKÇİLERE ÖDETİLMESİNDEN VAZGEÇİLMELİ VE BİRLEŞİK FEDERAL KIBRIS İÇİN ELDEN GELEN MAKSİMUM ÇABA ORTAYA KONMALI”



Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Genel Sekreteri Koral Aşam, elektrik konusunda yapılan teşviklerin vatandaşa ve emekçilere ödetilmekten vazgeçilmesi ve birleşik Federal Kıbrıs için elden gelen maksimum çabanın ortaya koyulması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

Aşam, zamlar konusunda yaptığı yazılı açıklamada, dövize orantılı KDV artırımından vazgeçilerek, maliyetleri doğrudan etkileyen devlet borçlarının Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na derhal ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Aşam, ekonomide KKTC’nin de-facto durumundan kaynaklı dezavantajlı durumun ortadan kaldırılması için de-facto durumdan de-jure duruma geçmek gerektiğine işaret etti.

KKTC’nin de-facto pozisyonundan kaynaklı, ekonomide genel anlamda dezavantajlı iradesinin, gün geçtikçe yaşanan zamlara bağlı olarak sade vatandaşın ve emekçinin yaşam standartlarını açlık sınırının altına ittiğini savunan Aşam, “Yönetenler ve KKTC’de yaşanan de-facto durumdan beslenenler ise; hamasi nutuklarla tüm faturayı sade vatandaş ve emekçilere çıkarma kolaycılığındadır” dedi.

Özellikle özel sektörde var olmaya çalışan emekçilerin gelirleri, alım gücü açısından radikal bir şekilde erirken, yönetenlerin tüm sorumluluğu dövize yüklediğini savunan Aşam, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz günlerde elektriğe %30’a varan zam yapılmıştır. Temel gerekçe ise dövizdeki artış olarak gösterilmiştir. Elektrik santrallerimizin temel olarak diesel yakıt kullanıldığından ötürü bir yere kadar bu gerekçe anlaşılırken, faturaların bu denli şişmesinin diğer gerekçelerini anlamak mümkün değildir.”

Aşam, elektrik maliyetlerinin bu denli şişmesinin temel sebebinin, döviz artışı değil yönetenlerin kolaycılığı olduğunu ileri sürdü.

TÜKETİCİLER DERNEĞİ, ELEKTRİK ÜCRETLERİNE YAPILAN ARTIŞI PROTESTO ETTİ

KKTC Tüketiciler Derneği, elektrik ücretlerine yapılan artışı protesto etti.



Dernek genel başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı açıklamada, “Elektrik ücretlerindeki artış, yalnız tüketicilerin sosyal yaşamlarını felç etmeyecek, ekonomik sektörlere ve ülke ekonomisine de girdi maliyetlerinde zincirleme artışlar ile sekte vuracak ve özellikle temel tüketim ürünlerinde genel fiyat düzeyinin misli ile yükselmesine neden olacaktır” uyarısında bulundu. Işık, “Bu fiyat dengesinde Kuzey Kıbrıs piyasası rekabet avantajlarını yitirecektir” dedi.



İlk iki dilimlik tarifede elektrik ücretlerine yüzde 33-43 oranında zam yapılmasının hiçbir politik ve ekonomik mantıkla bağdaşmadığını ifade eden Işık, zam gerekçelerinin de hiçbir haklı dayanağı olmadığını ileri sürdü.



Işık, son 4 yıl içerisinde Dünya Petrol Piyasası fiyatlarında yüzde 75 oranına varan düşüşlerin elektrik faturalarına yansıtılmazken, son dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışın elektrik faturalarına yansıtılmasını “vurgun politikası” olarak niteledi.



Hükümetin, devlet kurum ve kuruluşlarının elektrik tüketimi ve borçları için bütçeye herhangi bir ödenek koymayarak faturayı tüketicilere çıkardığını da savunan Işık, “Devlet dairelerinin ve 28 belediye ile turizmde otellerin ve sanayi tesislerinin israf içerisinde kullanmakta oldukları ve ödemedikleri elektrik borçlarını ödemelerini ve bunun faturasını tüketicilere çıkarmaması için derneğimiz hükümete çağrı yapmaktadır” dedi.



Işık ayrıca, Avrupa Birliği normları kapsamında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun özelleştirilmesi gerektiğini de savundu.