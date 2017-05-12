Özgürgün: “Bir Yıl İçinde İyi Yol Aldık”

“HÜKÜMET ÜLKEYE, MALİ VE YAPISAL YÖNDEN CİDDİ İVMELER KAZANDIRDI”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümetin bir yıl içinde iyi yol aldığını ifade ederek, ülkeye, mali ve yapısal yönden ciddi ivmeler kazandırdıklarını savundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Özgürgün, UBP Lefkoşa Göçmenköy Örgütü’nün dün düzenlediği yemeğe katıldı. Yemeğe, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, yemekte yaptığı konuşmada, partinin 3 yıl içinde kat ettiği mesafe ve hükümetin 1 yıllık icraatları hakkında bilgi verdi.

“BİRLİK VE DAYANIŞMA ÖNMELİ… UBP BÜYÜK BİR PARTİ”

Özgürgün, birlik ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, ülke ve UBP’nin son üç yıl içinde önemli süreçten geçtiğini anlattı.

İnsanların ülkede yaşanan gelişmeler nedeniyle UBP’siz bir hükümetin olamayacağını görüp, bunu sürekli dillendirdiğini söyleyen Özgürgün, “UBP büyük bir parti. Bizim işimiz ülkeyi yönetmek. İyi çalışan bir bakanlar kurulu ve milletvekili grubuna sahibiz” dedi.

“SÜREÇ UBP’SİZ HÜKÜMET OLAMAYACAĞINI ORTAYA ÇIKARDI”

2013 seçimlerinin ardından iktidardan düşen UBP için, “10 yıl kendine gelemez” denildiğini anımsatan Özgürgün, parti içi sorunlar nedeniyle partinin oy oranının düştüğünü ancak yaşanan sürecin, “UBP’siz bir hükümet olamayacağını” ortaya çıkardığını ifade etti.

UBP’nin tüm iyi niyetine rağmen CTP-UBP hükümetinin yürümediğini kaydeden Özgürgün, “CTP, Türkiye ile kavga eder durumdaydı ve bu hükümette sıkıntı yarattı. Türkiye’den gelen su istenmedi ve hükümet işi olan bu konuya CTP parti meclisi ret oyu verdi” dedi.

CTP-UBP hükümetinin maaş ödeyemez duruma düştüğünü anımsatan Özgürgün, “Halkımız, UBP’nin iyi çalıştığını ama CTP tarafından yaratılan bir sıkıntı olduğunu çok iyi biliyordu. İnsanlar bunu görüyordu ve gelip bize; ‘bu hükümeti bozun’ diyorlardı” dedi.

“UBP BİR DEVRİM YAPTI”

UBP’nin 10 bin üye ile 7 adayın yarıştığı ve 8 bin üyenin oy kullandığı kurultay gerçekleştirerek bir devrim yaptığını belirten Özgürgün, parti içinde birlik ve beraberliği sağlayıp, başbakanlığı da alarak hükümet olduklarını anlattı.

Hükümet ortağıyla bugüne kadar iyi gittiklerini ifade eden Özgürgün, “Bu güne geldik, hem koalisyon, hem milletvekilleri ,hem de bağımsız milletvekilleri ile iyi gittik ve parti içi birlik beraberlik sağlandı” diye konuştu.

“TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTTİK”

Başbakan Özgürgün, hükümetin bir yıl içinde iyi yol aldığını dile getirerek, “Türkiye ile ilişkileri düzelttik ve burada birlik beraberliği sağladık. Hem koalisyon ortağımızla, hem de bağımsız milletvekilleriyle iyi bir diyalog kurduk. Bir yılı aştık. KKTC’de 42 yılda 42 hükümet kuruldu. Bu 43’üncü hükümettir. Ortalama ömür bir yıl. Şu anda biz bir yılı geçtik” dedi.

“YENİDEN ESKİ GÜÇLÜ YAPIMIZA KAVUŞTUK”

Ülkenin her yerinde UBP’ye yoğun ilgi olduğu, partinin yeniden eski güçlü yapısına kavuştuğunu ve ülkenin dört bir yanına hiç yapılmayan yatırımlar yapılmaya başlandığını kaydeden Özgürgün, “Hükümet bir yıl içinde gerek mali yönden gerekse de yapısal olarak ülkeye ciddi bir ivme kazandırdı. Bazı projeler başladı, bazıları bitti, bazıları başlamak üzeredir” ifadesini kullandı.

“HEDEFİMİZ ÜLKEYE HİZMET”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, demeçlerle öne çıkma yarışında değil, ülkeye hizmet hedefinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Bizim işimiz ülkeyi yönetmek. UBP büyük partidir. Ülke yıpranmış durumdadır. UBP yıpranmış durumdaydı. Hoşgörülü, geniş düşünüp, iyi bir hizmet vermemiz lazım. Çiftçisi, hayvancısı, köylüsü, esnafı, memuru emeklisi, öğretmeni mutlu olmalı. Bunu ilk günden gösterdik. Türkiye’nin de bize ciddi yardımları var. Gerçekten iyi çalışan Bakanlar Kurulu’na sahibiz, iyi çalışan bir milletvekili gurubuna sahibiz. Meclis’te ve Bakanlar Kurulu’nda ülkeyi rahatlatan kararlar ürettik; birçoğunda da ilk defa yapılanı yaptık, insanlar bile şaşırdı. İnsanlar, UBP olmadan bu ülkenin yönetilemeyeceğine inanıyor, gittiğim yer yerde bunu söylüyorlar.”