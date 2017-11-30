FLAŞ HABER

Yine İş Kazası!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Kasım 2017 Perşembe 10:57

ÖZGÜRGÜN: “BAŞPİSKOPOS ALIŞILMIŞ SAYGISIZLIĞINI SÜRDÜRÜYOR...

ÖZGÜRGÜN: 'BAŞPİSKOPOS ALIŞILMIŞ SAYGISIZLIĞINI SÜRDÜRÜYOR...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs adasının tarihi sürecinde Kıbrıs Türklerine karşı her türlü düşmanca eylem ve söylemlerin mimarı, finansörü Rum Ortodoks Kilisesi’nin şimdiki Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, hala alışılmış saygısızlığını sürdürmeye devam ettiğini söyledi.


Başbakan Hüseyin Özgürgün yaptığı açıklamada, Başpiskopos Hrisostomos’un Rum gençlerine yönelik katıldığı bir etkinlikte, öğrencilerin sorularına verdiği yanıtlarda Kıbrıs Türk halkını aşağılayıcı tavırlarını sürdürerek, saygı sınırlarının yanı sıra haddini de aştığını vurguladı.
Başbakan Özgürgün açıklamasına şöyle devam etti:

“Başpapazın Türkiye’nin garantörlüğünün sonlandırılması, Türk Devletinin Türkiye ile bağlarını koparması, tüm kuzey göçmenlerinin geri dönmesi şartına bağladığı Avrupa çerçevesinde iki devletli çözüm şekli önerisi AKEL’in sahte öfkesini alsa da, bilinmelidir ki karşısındaki öğrencilere anlatılan masaldan öte anlam taşımamaktadır. Yüce Türk Ulusu’nun mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duyan Kıbrıs Türk halkı için, adadaki varlığı, kökeni, tarihi bilinmesine rağmen ‘Ekonomik baskılarla İslamlaştırılmış Ortodoks Hristiyan Rum kökenliler’ diye söz etmek en hafifiyle utanmazlıktır, saygısızlıktır, soysuzluktur.” 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKINCI, 6 SENDİKANIN YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ AKINCI, 6 SENDİKANIN YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
2018 ÇOK SIKINTILI OLACAK 2018 ÇOK SIKINTILI OLACAK
ŞOK 21 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜ BULUNDU! ŞOK 21 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜ BULUNDU!
DAHA 45 YAŞINDAYDI... DAHA 45 YAŞINDAYDI...
Çalışma İzni İşlemleri Artık İnternet Üzerinden Çalışma İzni İşlemleri Artık İnternet Üzerinden
"Sağlık rant canavarına dönüşmemeli..." "Sağlık rant canavarına dönüşmemeli..."
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

AKINCI, 6 SENDİKANIN YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Haberi Oku