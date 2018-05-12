Özgürgün Anneler Gününü kutladı'



UBP GENEL BAŞKANI ÖZGÜRGÜN: “ANNELER SEVGİ VE DESTEKLERİYLE GÜÇLÜ YARINLARIN KURUCULARI, AYNI ZAMANDA TOPLUMUN DA MİMARLARIDIR”



Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, annelerin, yarının kurucuları ve toplumun mimarları olduğunu söyledi.

Hüseyin Özgürgün, Anneler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “Fedakârlığın, sabrın, sevgi ve saygının tükenmek bilmeyen kaynağı olan annelerimizi, yılın bir gününde değil, her zaman hatırlamamız, hak ettiği değeri vermemiz, bu yüce varlıkları mutlu etmemiz en başta evlat olarak görevimizdir” dedi.



Annelerin, “sevgi ve destekleriyle güçlü yarınların kurucuları, aynı zamanda toplumun da mimarları” olduğunu kaydeden Özgürgün, “Birlikteliğimizi sağlayan değerlerin hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı olduğunu hiçbir zaman ve hiçbir koşulda unutmamalıyız. Fedakârlıklarla ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren sevgi sembolü, yaşam ışığı, hayatın temel taşları olan bütün annelerin Anneler Günü’nü en kalbi duygularla kutluyor, tüm annelerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum” dedi.