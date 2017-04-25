ÖZGÜRGÜN AÇIKLADI: ENGELLİLER İÇİN ARAÇ KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

SADECE ELEKTRİKLE ÇALIŞAN ARAÇLARIN SEYRÜSEFER VE KAYIT HARÇLARININ DAHA DÜŞÜK TUTULMASI KARARI ALINDI

ENGELLİLER İÇİN ARAÇ KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR



Bakanlar Kurulu, engelliler için araç kapsamını genişleten yasa tasarısını onaylayıp Meclise gönderdi. Kurul bunun yanında, çevre dostu araçların teşvik edilmesi için sadece elektrikle çalışan araçların seyrüsefer ve kayıt harçlarının benzin ya da mazotla çalışan araçlardan daha düşük tutulması kararı aldı.Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Saat 16.10’da başlayan toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü.Başbakan Hüseyin Özgürgün toplantı sonrasında alınan kararları açıkladı.Özgürgün, engelliler için yapılan düzenlemede engelli araçların tanımının yapıldığını ve ortopedik engelliler yanında spastik ve down sendromlu, görme engelli ve zihinsel engelli, nörolojik hastalıklardan kaynaklanan fiziksel engelli kişiler ve aileleri tarafından ithal edilecek motorlu araçların kayıt ve seyrüsefer harçlarına muafiyet öngören kararın onaylandığını anlattı.