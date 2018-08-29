Özgürgün: “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yıldönümünü Anavatan Türkiye İle Birlik İçerisinde Onur Ve Coşkuyla Kutluyoruz”



Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Türk milletinin gurur verici günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıldönümünün Anavatan Türkiye ile birlik içerisinde onur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Hüseyin Özgürgün yayınladığı mesajda, ülke tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos 1922 tarihiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin düşman devletlerce paylaşılan vatan topraklarının işgal altından çıktığına işaret ederek, bu tarihten sonra Türk milleti için aydınlık günler doğduğunu ifade etti.

Özgürgün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve komutasındaki kahraman Türk Ordusu’nun uzun yıllar boyunca verdiği zorlu mücadeleler sonucunda Türk ulusunun zafere ulaştığını, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumayı başardığını, 30 Ağustos Zaferi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını kaydetti.

Hüseyin Özgürgün, 30 Ağustos zaferinin, bütün dünyaya, Türk Milleti’nin kanını son damlasına kadar akıtmadan yurdunu asla bırakmayacağının kesin kanıtı olduğunu vurgulayarak, “Geçmişte olduğu gibi bugün de bazı durumları fırsatçılıkla Anavatan Türkiye’deki huzur ve istikrarı bozmaya yönelik bir takım girişimler içerisinde olanlar bilmelidirler ki; geçmişten çıkarılacak çok fazla dersler vardır. İstikrar içinde kararlılıkla kalkınıp gelişmekte olan bu güçlü devleti sarsmak asla mümkün olmayacak, ülkeyi bölmeye yönelik çabalar asla başarıya ulaşamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Özgürgün mesajının devamında, “bugünlere ulaşana kadar geçen süreçte büyük bedeller ödeyen Türkiye Cumhuriyeti, Ulu Önder Atatürk’ün rehberlik ettiği yolda emin adımlarla ilerlemeyi sürdürmüş, çağdaş ve demokratik devlet yapısını daima koruyarak bugünün güçlü, refah seviyesi yüksek, her alanda dünya devletleri ile rekabet edebilen örnek bir devlet ve ülke olmayı başarmıştır” şeklinde konuştu.

Hüseyin Özgürgün, “30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükran ve minnetlerimizi sunarken, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, gazileri saygıyla anar, Kıbrıs Türk’leri olarak kopmaz parçası olduğumuz yüce Türk Ulusunun bu anlamlı gününü en içten duygularımla kutlarım” dedi.

