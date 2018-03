Özgürgü’den Öğretmenler Günü Mesajı

“ÖĞRETMENLERİMİZİN HAKKI ÖDENEMEZ”

Lefkoşa, 23 Kasım 14 (.): Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele sürecinde, devlet sahibi olmasında, bu günlere gelmesinde büyük fedakarlık gösteren öğretmenlerin hakkının ödenemeyeceğini vurguladı.

Özgürgün, “Öğretmenler ülkemizin geleceği, çocuklarımızın aydınlık yarınları için umuttur” dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “24 Kasım Öğretmenler Günü” mesajında şunlara yer verdi:

“Devletin yücelmesinde en önemli faktörlerden biri iyi yetişmiş insan kaynağıdır. İnsana yapılan yatırımının, daha donanımlı insana sahip olmak için verilen her uğraşın, harcanan her emeğin eğitim ve eğitimcilerimizin ekseninde olması esas alınmalıdır. Gelecek nesillerin mimarları olan öğretmenlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik atılacak her adım ülkemizin kazanımıdır. Çünkü, öğretmenler ülkemizin geleceği, çocuklarımızın aydınlık yarınları için umuttur.

Mesleklerin en onurlusunu seçen, hizmetlerin en kutsalını üstelenen, ülkemizin geleceğinde söz sahibi nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü”nü bir kez daha kutluyorum, Kıbrıs Türk eğitimine hizmet verenlere sağlık, huzur, hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum.”

(HA)