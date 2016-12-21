Özgür’e Yardım Eli Uzatıldı



Diyalog’un haberinin ardından yetkililer devreye girdi, zihinsel engelli genç hastaneye yatırıldı, tedavisinden sonra rehabilitasyon merkezineGazimağusa’da, Maraş’ın ‘Altıok’ Mahallesinde bölge sakinlerine huzur vermeyen zihinsel engelli Özgür Ömeroğlu, Diyalog’ta yayınlanan haberin ardından yetkililerin devreye girmesi ile Barış Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’ne yerleştirildi. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin girişimi ile Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen Özgür’ün annesi ise, oğlunun Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezine yerleştirilmesini istedi. Engelli gencin annesi Pervin Ömeroğlu, hastalığından dolayı Özgür’e bakamadığını ve kendilerine verilmesi halinde çocuğunun soğuklarda ziyan olacağını söyledi.Konu ile ilgili Diyalog muhabirine açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi’nin otak girişimi ile Özgür Ömeroğlu’nun Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine alındığını söyledi. Dana, Özgür’ün burada ilaçlarının düzenleneceğini ve ardından ise Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirileceğini veya ailesinin bakımına geri verileceğini kaydetti.Diyalog muhabirine konuşan engelli gencin annesi Pervin Ömeroğlu, hastalığından dolayı Özgür’e bakamadığını ve kendilerine verilmesi halinde Özgür’ün ziyan olacağını söyledi. 3 yıldır kendilerine Özgür’ün rehabilitasyon merkezine yerleştirileceği sözü verilmesine rağmen, verilen sözün tutulmadığını anlatan Pervin Ömeroğlu, “ben hastayım, çocuğuna bakabilecek durumda değilim, bu çocuğu rehabilitasyon merkezine yerleştirmezlerse maalesef zapdedemeyeceğiz ve çocuğum bu soğuk ve yağmurlu havalarda sokaklarda olacak” diyerek devletin oğluna sahip çıkmasını istedi.Diyalog