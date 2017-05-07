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07 Mayıs 2017 Pazar 08:18

“özgür Volkan” Yarın Yayın Hayatına Başlıyor

KKTC’de yarından itibaren Özgür Volkan adıyla yeni bir gazete yayın hayatına başlıyor.

'özgür Volkan” Yarın Yayın Hayatına Başlıyor
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Lefkoşa, 7 Mayıs 17 (.): KKTC’de yarından itibaren Özgür Volkan adıyla yeni bir gazete yayın hayatına başlıyor.

Özgür Volkan gazetesinin sahipliğini Özgür Volkan Medya Ltd. Şti. üstlenirken Genel Yayın Yönetmenliğini Ziya Emir yapacak.

Ziya Emir’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Özgür Volkan Gazetesi kısa bir süre cumartesi ve pazar günleri hariç haftada beş gün yayınlanacak.

Özgür Volkan’ın Ziya Emir Group bünyesinde yarından itibaren yeni bir yönetim anlayışı, tarafsız ve doğru habercilik ilkesiyle yayın hayatına başlayacağını belirten Emir,  “ ‘Sözkonusu Vatansa Gerisi Teferruattır’ sloganıyla yayınlarını sürdürecek gazetemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Yüce Türk Milletinin Milli menfaatleri doğrultusunda , Ulusal Davamızın çıkarlarını gözeterek , Kişi , Kurum ve Kuruluşlara gerekli saygıyı göstererek tarafsız yayıncılık politikasını sürdürecek” dedi.

VOLKAN GAZETESİ YAYINLARI DURDURULDU

Emir, Malt Basın Yayın Ltd. Şti. olarak 20 Temmuz 2016 tarihinden beri Volkan gazetesi ismiyle çıkardıkları gazete isminin yasal olmadığını ve ismin tescil hakkı konusunda yanıltıldıklarını, Volkan isminin 2001 yılında çok ortaklı şirket olarak kurulan ve 8 yıl önce faaliyetlerini donduran Volkan Basın Yayın Ltd şirketi tarafından kullanıldığını öğrendiğini de ifade etti.

Emir, Volkan ismiyle yayım yapmalarının yasal olmaması nedeniyle Volkan Gazetesi’nin yayınlarını 6 Mayıs itibarıyla durdurma kararı aldıklarını vurguladı.

(ŞEB/HA) 

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