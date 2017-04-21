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21 Nisan 2017 Cuma 08:09

Özgür Okumuş Bugün Mahkemeye Çıkarılıyor

Mağusa’da 25 yaşındaki eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında hunharca katleden Özgür Okumuş’un bu gün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılıyor

Özgür Okumuş Bugün Mahkemeye Çıkarılıyor
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Mağusa’da 25 yaşındaki eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında hunharca katleden Özgür Okumuş’un bu gün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılıyor

Mağusa’da bir kafede tartıştığı eşi Burcu Okumuş’u sokak ortasında 6 yerinden bıçaklayarak öldüren ardından kendini bıçakla yaralayan Özgür Okumuş’un sağlık durumu iyiye gidiyor.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde Nöroloji Servisi’nde polis gözetiminde tedavi altında tutulan Okumuş’un bu gün öğle saatlerinde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılması bekleniyor.

Okumuş’un tedavi gördüğü serviste ve odada polis 24 saat nöbet tutuyor.

Okumuş’un bulunduğu serviste geniş güvenlik önlemi alan polis cinayet zanlısının yanına sağlık personeli haricinde kimseyi yaklaştırmıyor.



Topal: Okumuş taburcu edilebilir

Havadis’e konuşan Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Topal Özgür Okumuş’un genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Topal Özgür Okumuş’un bu gün taburcu edilebileceğini söyleyerek sabah saatlerinde yapılacak kontrolün ardından Okumuş’un hastaneden çıkarılıp mahkemeye götürülebilecek durumda olduğunu söyledi. Topal, geçtiğimiz 3 günde ise hayati tehlikeyi ilk günden atlatan Okumuş’un karın kısmında bulunan bıçak yarasının enfeksiyon kapma riski bulunduğu gerekçesi ile mahkemeye çıkarılmasına izin verilmediğini belirtti. 
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Özgür Okumuş Bugün Mahkemeye çıkarılıyor
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