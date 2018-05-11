“Özgür Eller 2” Eğitim Semineri Yarın!

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın 2’ncisini düzenlediği “Özgür Eller 2” adlı eğitim semineri yarın Hidden Garden’da 09.00-16.00 saatleri arasında yapılıyor.

KTEV’den yapılan açıklamaya göre, yurt dışından etkinliğe katılacak beş firma, gün boyunca okul öncesi öğretmenlerine yönelik atölye çalışması düzenleyecek.

Açılışın ardından başlayacak etkinlikte Uzman Klinik Psikolog ve Pedagog Özlem Özden Tunca da çocuk eğitimi ve gelişimi konulu konuşma yapacak.

Etkinlik katılımcıların belgelerinin dağıtılmasıyla son bulacak.