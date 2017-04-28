Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2017 Cuma 10:09

Özgül Gürkut Mutluyakalı Ve Damla Soyalp, “yarım Kalmış Bir Yaşam - Dr. Burhan Nalbantoğlu” Adlı Kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya Takdim Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,&nbsp; “Yarım Kalmış Bir Yaşam - Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitabın yazarları gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı ile gazeteci Damla Soyalp’ı kabul etti.

Özgül Gürkut Mutluyakalı Ve Damla Soyalp, 'yarım Kalmış Bir Yaşam - Dr. Burhan Nalbantoğlu” Adlı Kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Takdim Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  “Yarım Kalmış Bir Yaşam - Dr. Burhan Nalbantoğlu” adlı kitabın yazarları gazeteci Özgül Gürkut Mutluyakalı ile gazeteci Damla Soyalp’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, , kitabı Akıncı’ya takdim ederek çalışmaları hakkında bilgi veren Mutluyakalı ve Soyalp, 2 Mayıs Salı akşamı saat 19.30’da Bedesten’de yapılacak kitap tanıtımına Cumhurbaşkanı Akıncı’yı davet etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı kabulde yaptığı konuşmada, Mutluyakalı ve Soyalp’ı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “Kıbrıs Türkü’nün mücadele yıllarında ve daha sonra da siyasi yaşamında önemli bir yere sahip olan Nalbantoğlu ile ilgili önemli bir çalışma yaptınız. Yakın geçmişimizin önemli isimlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasında eksikliklerimiz vardır. Siz bu çalışmanızla önemli bir eksikliği giderdiniz” dedi.

(SEL) FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek KKTC’de Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek KKTC’de
Abd Dışişleri Bakanlığı’ndan Jonathan Cohen Kıbrıs’ta Temaslar Yapacak Abd Dışişleri Bakanlığı’ndan Jonathan Cohen...
Başbakan Ve Ubp Genel Başkanı Özgürgün, Ubp Gönyeli Örgütü’nün Etkinliğine Katıldı Başbakan Ve Ubp Genel Başkanı Özgürgün, Ubp...
Polisiye Olaylar Polisiye Olaylar
Daü Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Şehit Ailelerine Ziyaret Daü Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Şehit...
Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri New York’a Gidiyor Kayıp Şahıslar Komitesi Üyeleri New York’a Gidiyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek KKTC’de

Haberi Oku