banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95654
ALTIN
197.416
DOLAR
5.0780
STERLİN
6.6110
EURO
5.8781
Sıcak ve nemli havaya dikkat!
SICAK VE NEMLİ HAVAYA DİKKAT!
Çocuk yalan beyandan tutuklandı
ÇOCUK YALAN BEYANDAN TUTUKLANDI
Doğu çifti ağır cezaya sevk edildi
DOĞU ÇİFTİ AĞIR CEZAYA SEVK...
Teminatla serbest bırakıldı
TEMİNATLA SERBEST BIRAKILDI
banner282

Özgöçmen: “Hemşirelerin Ek Mesai Ödeneklerinin Kısılmaya Çalışılması Kabul Edilemez”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, hemşirelerin ek mesai ödeneklerinin kısılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Özgöçmen: “Hemşirelerin Ek Mesai Ödeneklerinin Kısılmaya Çalışılması Kabul Edilemez”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, hemşirelerin ek mesai ödeneklerinin kısılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:50
Özgöçmen: “Hemşirelerin Ek Mesai Ödeneklerinin Kısılmaya Çalışılması Kabul Edilemez”


Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, hemşirelerin ek mesai ödeneklerinin kısılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, yüzlerce hemşire açığı varken, bu açığı kapatmak için fazladan çalışmak mecburiyetinde kalan hemşirelerin ek çalışma ödenekleriyle oynama yapılmaya çalışılmasının, akla mantığa sığmaz bir yöntem ve çelişki olduğunu ifade etti.
Özgöçmen, “haklarımız budanmaya çalışılmaktadır. Bu konuda hem Sağlık Bakanlığını hem de Maliye Bakanlığını açıklamaya ve geri adım atmaya davet ediyoruz” dedi.
Özgöçmen, yükselen döviz karşısında TL’nin değer kaybıyla halkın yoksullaşmaya devam ettiğine işaret etti.
Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı’nın yüzlerce hemşire açığı olduğunu bizzat açıkladığını anımsattı. Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, tüm hayatından ödün vererek fazladan çalışan hemşirelerin ek mesailerinin kısılmaya çalışıldığını savundu.
Özgöçmen şöyle devam etti:
“Sendika olarak meslektaşlarımızın fazladan çalıştırılarak emeklerinin karşılığını maddi olarak alsalar da ek mesailerle sömürülmesini doğru bulmadığımızı da açıkça beyan ederken, kazanılmış haklarımızdan da geri adım atılmasını kimse bizden beklemesin.”
Mevcut şartlarda hemşire eksikliği nedeniyle zor durumda olan sağlık sistemin ek çalışma yapılmaksızın sürdürülebilir olmasının mümkün olmadığını ifade eden Özgöçmen, bu sebeple 30 Eylül Pazar günü Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak Yüksek Hemşire münhali sınavında geçer not alan her hemşirenin istihdamının yapılması, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nın ivedi olarak güncellenmesi ve kadro sayılarının artırılması gerektiğini söyledi.
“YEMEK SUNULMASI DA DURDURULDU”
Lefkoşa’ya ilçelerden gelen hemşirelere sağlanan “sözde” lojmanda kalanlara hastanelerde yemek sunulmasının da bu ay itibarıyla durdurulduğunu ifade eden Özgöçmen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bize göre her nöbetçi olan sağlık çalışanına yemek hizmeti sunularak devlet tarafından sağlık çalışanının sağlığı güvence altına alınmalıdır ki, sağlık çalışanları etkinlik ve verimliliklerini artırarak sağlıklı sağlık hizmeti sunabilsin. Ancak yapılan bu uygulama ile kısıtlı sayıda olan ve lojmanda kalanlara sağlanan yemek yardımı kaldırılarak sağlıklı sağlık hizmetinden uzaklaşılmaktadır. Bu gerekçeyle hemşire ve ebelere sağlanan ve çok vahim durumda olan lojmanların insan onuruna yarışır bir şekilde yapılmasını Sağlık Bakanlığından bir kez daha talep ediyoruz.”


 

banner288
Son Güncelleme: 03.08.2018 10:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brtk İle Bay-sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Brtk İle Bay-sen Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
Şahali: “sütün Fiyatlandırılması İçin Diyaloga Hazırız”
Şahali: “sütün Fiyatlandırılması İçin Diyaloga Hazırız”
İnternette İndirim Ve Hız İçin Yeni Düzenlemeler... Konuşma Ücretlerindeki Tüm Tenzilatlar Kalktı
İnternette İndirim Ve Hız İçin Yeni Düzenlemeler... Konuşma Ücretlerindeki Tüm Tenzilatlar Kalktı
Sıcak ve nemli havaya dikkat!
Sıcak ve nemli havaya dikkat!
Dikkat! Yarın bu bölgelerde ses ve data hizmeti verilemeyecek
Dikkat! Yarın bu bölgelerde ses ve data hizmeti verilemeyecek
Sol Hareket hükümete TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesine yönelik tedbir alması çağrısı yaptı
Sol Hareket hükümete TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesine yönelik tedbir alması çağrısı yaptı
Dancebase Art Studio Gösterisi Çarşamba Günü Sahnelenecek!
Dancebase Art Studio Gösterisi Çarşamba Günü Sahnelenecek!
Tarım Dairesi, Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıkladı!
Tarım Dairesi, Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıkladı!
BRTK’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı...
BRTK’da Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı...
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: “62 Mesleki Balıkçıya Katkı Ödemesi Yapıldı”
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: “62 Mesleki Balıkçıya Katkı Ödemesi Yapıldı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim