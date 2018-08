Özgöçmen: “Hemşirelerin Ek Mesai Ödeneklerinin Kısılmaya Çalışılması Kabul Edilemez”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, hemşirelerin ek mesai ödeneklerinin kısılmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, yüzlerce hemşire açığı varken, bu açığı kapatmak için fazladan çalışmak mecburiyetinde kalan hemşirelerin ek çalışma ödenekleriyle oynama yapılmaya çalışılmasının, akla mantığa sığmaz bir yöntem ve çelişki olduğunu ifade etti.

Özgöçmen, “haklarımız budanmaya çalışılmaktadır. Bu konuda hem Sağlık Bakanlığını hem de Maliye Bakanlığını açıklamaya ve geri adım atmaya davet ediyoruz” dedi.

Özgöçmen, yükselen döviz karşısında TL’nin değer kaybıyla halkın yoksullaşmaya devam ettiğine işaret etti.

Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı’nın yüzlerce hemşire açığı olduğunu bizzat açıkladığını anımsattı. Özgöçmen, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, tüm hayatından ödün vererek fazladan çalışan hemşirelerin ek mesailerinin kısılmaya çalışıldığını savundu.

Özgöçmen şöyle devam etti:

“Sendika olarak meslektaşlarımızın fazladan çalıştırılarak emeklerinin karşılığını maddi olarak alsalar da ek mesailerle sömürülmesini doğru bulmadığımızı da açıkça beyan ederken, kazanılmış haklarımızdan da geri adım atılmasını kimse bizden beklemesin.”

Mevcut şartlarda hemşire eksikliği nedeniyle zor durumda olan sağlık sistemin ek çalışma yapılmaksızın sürdürülebilir olmasının mümkün olmadığını ifade eden Özgöçmen, bu sebeple 30 Eylül Pazar günü Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak Yüksek Hemşire münhali sınavında geçer not alan her hemşirenin istihdamının yapılması, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası’nın ivedi olarak güncellenmesi ve kadro sayılarının artırılması gerektiğini söyledi.

“YEMEK SUNULMASI DA DURDURULDU”

Lefkoşa’ya ilçelerden gelen hemşirelere sağlanan “sözde” lojmanda kalanlara hastanelerde yemek sunulmasının da bu ay itibarıyla durdurulduğunu ifade eden Özgöçmen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bize göre her nöbetçi olan sağlık çalışanına yemek hizmeti sunularak devlet tarafından sağlık çalışanının sağlığı güvence altına alınmalıdır ki, sağlık çalışanları etkinlik ve verimliliklerini artırarak sağlıklı sağlık hizmeti sunabilsin. Ancak yapılan bu uygulama ile kısıtlı sayıda olan ve lojmanda kalanlara sağlanan yemek yardımı kaldırılarak sağlıklı sağlık hizmetinden uzaklaşılmaktadır. Bu gerekçeyle hemşire ve ebelere sağlanan ve çok vahim durumda olan lojmanların insan onuruna yarışır bir şekilde yapılmasını Sağlık Bakanlığından bir kez daha talep ediyoruz.”