Özev’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Bowling Turnuvası

Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Özel Eğitim Okulu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle geleneksel bowling turnuvası düzenlendi.

ÖZEV’den yapılan açıklamaya göre, üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvada, farklı gelişen bireylerin akranlarıyla buluşması, birlikte yarışması, etkili bir kaynaştırma uygulamasına vesile oldu.

Bu kapsamda gerçekleşen bowling turnuvasında, birinciliği Yakın Doğu Koleji, ikinciliği ÖZEV ve üçüncülüğü 19 Mayıs Türk Maarif Koleji aldı. Turnuvada sayı krallığı ödülüne Girne Amerikan Koleji, katılım ödülüne de TED Koleji layık görüldü.

ÖZEV Kurucu Başkan ve Genel Müdürü Ersin Görsay, katılımcı okulların sorumlu öğretmenlerine katılım belgesi vererek, katılımlarından ve duyarlılıkların ötürü teşekkür etti.



