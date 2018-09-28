Özev Selçuk Görsay Spor Tesisleri Açıldı

Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Selçuk Görsay Spor Tesisleri bugün düzenlenen törenle açıldı.

Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre ve ÖZEV Kurucu Başkanı, Genel Müdürü Ersin Görsay’ın birer konuşma yaptığı açılışın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan malzemeler sergilendi.

Törende, ÖZEV Mütevelli Heyeti, önceki hükümet döneminde verdiği katkılardan dolayı eski Milli Eğitim Bakanı, UBP Milletvekili Özdemir Berova’ya teşekkür plaketi takdim etti. Vakıfa destek veren diğer kişi, kurum ve kuruluşlara da plaket takdimi yapıldı.

Zorlu Töre, konuşmasında, ÖZEV’in kurulmasında öncülük yapanları kutladığını söyledi. Yapılan işin çok insani olduğuna dikkat çerken Töre, vakfın hükümet tarafından daha çok desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay da konuşmasında, ÖZEV’in kurulmasında verilen mücadeleyi anlatarak, emeği geçen kişilere teşekkür etti. Spor tesisinin projesine bir önceki hükümet döneminde başlandığını fakat şu andaki hükümet tarafından da devam ettirildiğini dile getiren Görsay, projelerine “toplumsal proje” adını koyduklarını ve hayata geçirmek içinde çok mücadele verdiklerini belirtti.

Harcanan emek sonrasında çok maksatlı ve birçok etkinliğin yapılabileceği bir alan yaratıldığını dile getiren Görsay, tesisin 3 yıllık bir emek sonunda tamamlandığını kaydetti.

ÖZEV’in devlet okulu olmadığı yönündeki söylemelere karşı cevap vermek istediğini dile getiren Görsay, ÖZEV’in arazisinin GKK’nın olduğunu ve binaya çakılan her çivinin de devletin olduğunu belirtti.

Görsay ayrıca yatırım ve hedeflerini anlattı.