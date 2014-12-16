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Özersay’dan Tabipler Birliği’ne Ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Doç. Dr. Kudret Özersay meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini ziyaret çerçevesinde, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı konusundaki vizyonunu anlattı.

Özersay’dan Tabipler Birliği’ne Ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Doç. Dr. Kudret Özersay meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini ziyaret çerçevesinde, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı konusundaki vizyonunu anlattı.

16 Aralık 2014 Salı 15:48
Özersay’dan Tabipler Birliği’ne Ziyaret
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 Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Doç. Dr. Kudret Özersay meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini ziyaret çerçevesinde, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ni (KTTB) ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı konusundaki vizyonunu anlattı.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay’ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Özersay, Tabipler Birliği ziyaretinde birlik başkanı Filiz Besim ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Kudret Özersay, görüşme sırasında, gerek sağlık alanındaki sorunların çözümünde her zaman toplumsal menfaati ön plana koyan bir yaklaşım sergilemesi, gerekse hangi seçim dönemi olursa olsun tarafsızlığını koruyabilmesi nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ni takdir ettiğini söyledi.

Özersay “Bugün toplumun tüm kesimlerinin ve diğer meslek kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin toplumsal yararı öne çıkarması ve toplumun yararı için tarafsız şekilde çalışması gerektiğine inanıyorum” diyerek ülkede yaşanmakta olan sağlık sorunlarının çözümü konusundaki düşüncelerini anlattı.

Özersay, KTTB’de yaptığı konuşmada sağlık alanında kamu sağlık çalışanları yasasının ve genel sağlık sigortasının hayata geçirilmesinden özel sağlık kurumlarının denetlenmesine varıncaya değin çok ciddi sıkıntılar yaşandığını; vatandaşı devletle barıştırabilmek için bu sorunların çözümlenmesi ve sosyal devlet anlayışıyla bu hizmetin çok iyi bir biçimde vatandaşlara sunulmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Özersay, “Cumhurbaşkanı olarak müzakere masasında Rum tarafıyla müzakere edeceksiniz ama kendi vatandaşlarınızı Rum tarafından sağlık hizmeti almaya muhtaç bırakacaksınız. Ben bunu içime sindiremem, bunu gördükçe gece uykularım kaçar. Artık bir devletin sunması gereken en temel sağlık hizmetini sağlamak için devlet başkanı konumundaki Cumhurbaşkanlığı makamı da adım atmak zorundadır. Benim bu konuda bir süredir kamuoyu önünde verdiğim taahhüt açıktır: Bu sorunların aşılması için siyasi liderlik göstereceğim” dedi.

Konuşması sırasında Cumhurbaşkanı olarak yapıcı ve aktif bir diplomasi yürüterek gerek genel anlamda dışarıda Kıbrıslı Türklerin çok daha iyi temsil edilmesini sağlayacağını gerekse müzakerelerde yapıcı ve olumlu bir çözüm vizyonu ile hareket edeceğini dile getiren Özersay, “yalnız Cumhurbaşkanı, devletin içindeki sorunların çözümünde de siyasi liderlik göstermelidir ve Anayasa kendisine bu yetkileri verir. Cumhurbaşkanlığı görevine gelmem durumunda iç sorunlarımızın çözümü konusunda siyasi liderlik gösterme kararlılığındayım” dedi.

Özersay, “Bakanlar Kurulu toplantılarına gerekli gördüğüm hallerde başkanlık edip bu konuları hükümetin gündeminde tutmaya, çözülene değin ağırlığımı koymaya kararlıyım. Aynı şekilde Meclis’in de bu konularda özel bir toplantı yaparak bütüncül bir yaklaşımla çözüm bulmaya teşvik edilmesi gerekir. Meclis’i sağlık alanındaki sorunların çözülmesi için tek gündemle toplantıya çağıracağımı açıkça söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde sağlık alanında verilen eğitimin kalitesine ve KKTC vatandaşı öğrenci sayısına da dikkat çeken Özersay, “Cumhurbaşkanlığı’na bağlı YÖDAK’ın bu konularda çok iyi bir planlama yaparak karşı karşıya bulunduğumuz tehlikelerin önüne geçmesi gerekir. YÖDAK yasasını yürütmekten sorumlu bir makam olarak Cumhurbaşkanlığı’na bu konuda çok önemli bir görev düştüğü açıktır. Göreve gelmem durumunda bu da önceliklerim arasında olacak” dedi.

(HÖ) FOTOĞRAFLI

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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Doç. Dr. Kudret Özersay Meslek Kuruluşları Ve Sivil Toplum örgütlerini Ziyaret çerçevesindeKıbrıs Türk Tabipler Birliği’ni (KTTB) Ziyaret Ederek Cumhurbaşkanlığı Konusundaki Vizyonunu Anlattı.
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