Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Özersay’dan Kadınlar Konseyi Ve Genç İşadamları’na Ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi ve Genç İş Adamları Derneği’ni ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı konusundaki vizyonunu anlattı ve soruları cevapladı.

Özersay’dan Kadınlar Konseyi Ve Genç İşadamları’na Ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi ve Genç İş Adamları Derneği’ni ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı konusundaki vizyonunu anlattı ve soruları cevapladı.

19 Aralık 2014 Cuma 12:59
Özersay’dan Kadınlar Konseyi Ve Genç İşadamları’na Ziyaret
banner238

 Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi ve Genç İş Adamları Derneği’ni ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı konusundaki vizyonunu anlattı ve soruları cevapladı.

Özersay’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Özersay’ın Genç İş Adamları Derneği ziyaretinde dernek başkanı Ceyhun Tunalı ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulunurken, Kadınlar Konseyi toplantısında ise Başkan Latife Birgen ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı adayı Özersay, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalarda 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, sadece yeni Cumhurbaşkanını belirleme seçimi değil, Kıbrıslı Türklerin kendi geleceklerine sahip çıkmalarının seçimi olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı makamını sadece Kıbrıs müzakerelerini yürüten bir görev yeri olarak görmediğini, Kıbrıslı Türklerin yurt dışında hak ettikleri gibi temsil edilmelerini sağlaması ve değişen dünya şartlarında yeni politikaların geliştirilmesi görevinin de Cumhurbaşkanlarına ait olduğuna dikkat çeken Özersay, göreve gelmesi durumunda olumlu, yapıcı ve yaratıcı aktif bir diplomasi yürüteceği güvencesini verdi.

“Kıbrıslı Türklerin hayatı sadece Kıbrıs müzakerelerinden ibaret olamaz” diyen Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı olması durumunda doğal gaz ve diğer enerji politikaları, ticaret, turizm alanlarında hem ada içinde, hem de bölgede bir canlılık yaşanması için yaratıcı öneriler geliştireceğini, bunları hayata geçirmek için müzakereler dışında diplomatik girişimlerini yoğunlaştıracağını anlattı.

Özersay “kapsamlı çözüm gecikiyorsa, ya da Rum toplumu bizimle gücü ve zenginliği paylaşmaya bu aşamada yanaşmıyorsa o zaman çözüm müzakerelerine paralel olarak dışarıda Kıbrıslı Türklere nefes aldıracak başka adımlar da atmak zorundayız” şeklinde konuşarak, uzun yıllara dayanan müzakere tecrübesini en iyi şekilde kullanacağını kaydetti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay gerek Türkiye ile ilişkilerde, gerekse dünyanın diğer aktörleriyle olan ilişkilerde Kıbrıs Türkü’nü kendisine yakışır şekilde temsil etmek gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün bugün sahip olduğu devletin kapsamlı çözüme engel teşkil etmediğini, aksine bulunacak bir çözümün yaşayabilmesi için devletin kurumlarının çok iyi çalışmasının bir ihtiyaç olduğunu da ifade eden Özersay şöyle devam etti:

“Masada elde edeceğimiz hakların kağıt üzerinde kalmasını istemiyorsak bu devletin kurumlarını gerçekten çalışır hale getirmek zorundayız, Cumhurbaşkanı olmam durumunda kamudaki adam kayırmacılık ve partizanlığı sona erdirmek için ciddi adımlar atmaya kararlıyım. Cumhurbaşkanının gerek üçlü kararnameler bağlamındaki yetkisini, gerekse Kamu Hizmeti Komisyonu bağlamındaki yetkilerini ülke ve toplum menfaatine kullanacağım, bu da bizi toplum olarak yeni bir siyaset anlayışına götürecek ilk adım olacak. Tabi bunu yapabilmeniz için de gerçek anlamda tarafsız ve bağımsız olmanız gerekir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim