Özersay’dan Kadınlar Konseyi Ve Genç İşadamları’na Ziyaret

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi ve Genç İş Adamları Derneği’ni ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı konusundaki vizyonunu anlattı ve soruları cevapladı.

Özersay’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Özersay’ın Genç İş Adamları Derneği ziyaretinde dernek başkanı Ceyhun Tunalı ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulunurken, Kadınlar Konseyi toplantısında ise Başkan Latife Birgen ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı adayı Özersay, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalarda 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, sadece yeni Cumhurbaşkanını belirleme seçimi değil, Kıbrıslı Türklerin kendi geleceklerine sahip çıkmalarının seçimi olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı makamını sadece Kıbrıs müzakerelerini yürüten bir görev yeri olarak görmediğini, Kıbrıslı Türklerin yurt dışında hak ettikleri gibi temsil edilmelerini sağlaması ve değişen dünya şartlarında yeni politikaların geliştirilmesi görevinin de Cumhurbaşkanlarına ait olduğuna dikkat çeken Özersay, göreve gelmesi durumunda olumlu, yapıcı ve yaratıcı aktif bir diplomasi yürüteceği güvencesini verdi.

“Kıbrıslı Türklerin hayatı sadece Kıbrıs müzakerelerinden ibaret olamaz” diyen Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı olması durumunda doğal gaz ve diğer enerji politikaları, ticaret, turizm alanlarında hem ada içinde, hem de bölgede bir canlılık yaşanması için yaratıcı öneriler geliştireceğini, bunları hayata geçirmek için müzakereler dışında diplomatik girişimlerini yoğunlaştıracağını anlattı.

Özersay “kapsamlı çözüm gecikiyorsa, ya da Rum toplumu bizimle gücü ve zenginliği paylaşmaya bu aşamada yanaşmıyorsa o zaman çözüm müzakerelerine paralel olarak dışarıda Kıbrıslı Türklere nefes aldıracak başka adımlar da atmak zorundayız” şeklinde konuşarak, uzun yıllara dayanan müzakere tecrübesini en iyi şekilde kullanacağını kaydetti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay gerek Türkiye ile ilişkilerde, gerekse dünyanın diğer aktörleriyle olan ilişkilerde Kıbrıs Türkü’nü kendisine yakışır şekilde temsil etmek gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün bugün sahip olduğu devletin kapsamlı çözüme engel teşkil etmediğini, aksine bulunacak bir çözümün yaşayabilmesi için devletin kurumlarının çok iyi çalışmasının bir ihtiyaç olduğunu da ifade eden Özersay şöyle devam etti:

“Masada elde edeceğimiz hakların kağıt üzerinde kalmasını istemiyorsak bu devletin kurumlarını gerçekten çalışır hale getirmek zorundayız, Cumhurbaşkanı olmam durumunda kamudaki adam kayırmacılık ve partizanlığı sona erdirmek için ciddi adımlar atmaya kararlıyım. Cumhurbaşkanının gerek üçlü kararnameler bağlamındaki yetkisini, gerekse Kamu Hizmeti Komisyonu bağlamındaki yetkilerini ülke ve toplum menfaatine kullanacağım, bu da bizi toplum olarak yeni bir siyaset anlayışına götürecek ilk adım olacak. Tabi bunu yapabilmeniz için de gerçek anlamda tarafsız ve bağımsız olmanız gerekir.”